Momento storico per la Ferrari: cambia colore

Decisione inaspettata della Ferrari in vista del prossimo appuntamento di Formula 1: la SF-24 cambia colore

Archiviata la parentesi in Cina, la Formula 1 sarà in pausa per una settimana per poi partire alla volta della Florida, dove – tra venerdì 3 e domenica 5 maggio – andrà in scena il Gran Premio di Miami, sesta tappa del Mondiale 2024.

Un tappa attesissima dagli appassionati, dal momento che sarà contrassegnata da numerose iniziative volte a rendere l’evento spettacolare e ricco di motivi di interesse. Alcune di queste iniziative vedranno protagonista anche la Scuderia Ferrari.

Nelle scorse ore, infatti, il team di Maranello ha annunciato l’organizzazione di una serie di attività finalizzate a coinvolgere i fan e a celebrare l’evento americano. Una di queste – anche un po’ a sorpresa – riguarda le vetture affidate a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le SF-24 sfrecceranno al Miami International Autodrome sfoggiando una speciale livrea. L’idea – nata sulla scorta di quanto avvenne lo scorso anno a Las Vegas – è finalizzata a “rivivere una serie inedita di esperienze”, come sottolinea il Cavallino tramite i propri canali ufficiali.

Ferrari, livrea speciale a Miami per la SF-24: tutti i dettagli

Nel dettaglio, a caratterizzare la SF-24 durante il fine settimana americano saranno due diverse tonalità di azzurro: L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino. “Un’eccezionale serie di esperienze negli Stati Uniti, dal 28 aprile al 5 maggio, metteranno in luce ogni anima del Cavallino Rampante. Ferrari saprà accendere questo viaggio di nuovi e inaspettati colori. L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari e rimasti nel cuore dei suoi conoscitori. […]

La nota della Ferrari prosegue con ulteriori particolari: “Le due tonalità di azzurro rivivranno in diversi aspetti del mondo di Scuderia Ferrari, fra i quali una speciale livrea della SF-24 di Formula 1 che sarà impiegata unicamente per la gara di Miami e svelata in Florida.”

Quella di Miami non sarà la prima occasione in cui la Ferrari scenderà in pista sfoggiando una livrea caratterizzata da cromature inedite. Già in passato, infatti, il team di Maranello (come potete vedere nella foto qui sopra) ha sfoggiato altri colori, sia nella livrea che nelle uniformi dei piloti. La presentazione della SF-24 di colore azzurro è attesa nelle prossime ore tramite i canali ufficiali della Scuderia.

Intanto, come potete vedere dal post social, la stessa Ferrari ha pubblicato le immagini delle nuove uniformi di rappresentanza dei due piloti, anche loro azzurre.