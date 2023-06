Ronaldo tocca il fondo: è successo davvero

Cristiano Ronaldo ha toccato il fondo con questa stagione: sembrava non potesse mai succedere e invece ha ricevuto diverse delusioni

Più si va avanti e più Cristiano Ronaldo continua a ricevere delusioni dal mondo del calcio. L’attaccante portoghese aveva iniziato la scorsa estate cercando in tutti i modi di lasciare il Manchester United. Negli ultimi giorni di mercato, Jorge Mendes ha provato a portarlo al Napoli nell’ambito di uno scambio con Victor Osimhen.

Alla fine, la trattativa non si è concretizzata e CR7 è rimasto agli ordini di Erik Ten Hag, con il quale ha sempre avuto un pessimo rapporto. E infatti, qualche mese fa l’ex Real Madrid rilasciò un’intervista in cui criticava apertamente i Red Devils e il suo allenatore, arrivando a essere licenziato.

Nemmeno il Mondiale ha costituito una gioia per Ronaldo, visto che dalla fase a eliminazione diretta in poi ha perso il posto nelle gerarchie di Fernando Santos in favore di Gonçalo Ramos. L’uscita da Qatar 2022 ha determinato una fortissima delusione per CR7, che desiderava la finale contro Messi.

Poi il faraonico ingaggio: quello dell’Al Nassr, che voleva portare un asso del calcio mondiale in Arabia Saudita con un contratto da circa 200 milioni di euro a stagione. Cifre da capogiro, che soltanto gli sceicchi possono permettersi.

Stagione terribile per Ronaldo: una delusione dopo l’altra

Pochi giorni dopo l’arrivo di Ronaldo, l’Al Nassr è stato sconfitto in Supercoppa e poi è stato eliminato in semifinale di Coppa dall’Al-Waehda, squadra che era in zona retrocessione. Due obiettivi falliti, così come il terzo, il più importante: in campionato, infatti, l’Al Nassr è finito al secondo posto, a cinque punti di distacco dall’Al-Ittihad. La prossima stagione ‘The Global Night‘ disputerà i preliminari dell’AFC Champions League.

Ma è chiaro che non basta all’Al Nassr quando in rosa c’è Cristiano Ronaldo. La proprietà e i tifosi si aspettavano di vincere almeno un titolo, considerando i soldi spesi per il suo ingaggio. Il portoghese ha mostrato anche segnali di insofferenza, litigando a più riprese con i compagni di squadra, gli avversari e venendo fischiato dai suoi stessi tifosi. Questo porta, inevitabilmente, lesioni alla sua immagine.

Uscire dall’élite del calcio probabilmente non ha fatto piacere a Ronaldo. Voleva restare in Europa, continuare a vincere e giocare la Champions League. Ma è un classe ’85 e nonostante sia fisicamente ancora integro, ha scelto di non vestire un ruolo marginale nelle sue squadre ed è così volato all’Al Nassr.