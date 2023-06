Camila Giorgi non si dà pace, tifosi preoccupati: “Mi perseguita”

La sfortuna perseguita Camila Giorgi, l’ultimo episodio preoccupa decisamente i tifosi della tennista toscana che proprio non riesce a svoltare

Le speranze del tennis italiano con Camila Giorgi rimangono sempre in sospeso, c’è molta preoccupazione tra gli esperti del settore proprio per quanto le sta accadendo: c’è la conferma di come sia necessario un momento di riflessione.

L’ansia aumenta per i fan di Camila Giorgi: le sue ultime stagioni stanno diventando sempre più complesse. Al numero 37 del Ranking Atp, la 32enne sembra ancora frenata nel suo salto di qualità definitivo, quello che la porterebbe ad eliminare anche tutti i dubbi sulle sue abilità e portarla nel gotha del tennis mondiale.

La Giorgi sta dividendo letteralmente in due gli sportivi italiani. Da una parte c’è chi la apprezza come tennista, ha colpi davvero da campionessa e non di rado li mostra. Dall’altra invece c’è chi pensa come la vanità mostrata sui social sembra essere al centro dell’attenzione per lei, mettendo quasi in secondo piano l’attività sportiva. Ora, invece, è la preoccupazione a prendere il sopravvento.

Camila Giorgi, cos’è successo a Parigi

Gli Open di Parigi sono l’ultimo torneo in corso sul versante femminile, non mancano i grandi colpi e soprattutto la consapevolezza di una contesa molto accesa per il tennis in rosa. Camila Giorgi è stata già protagonista, prima battendo Cornet e dando l’impressione anche di poter andare a fondo nella competizione.

La francese aveva sottolineato come lo stile della Giorgi in campo poteva essere un’arma in più per il torneo, ma la sfortuna però si è messa di traverso. Il ginocchio perseguita Camila Giorgi, ora costretta al ritiro contro Jessica Pagula, che è avanzata così al terzo turno.

La sfida contro la tennista americana è finita anzi tempo, la Giorgi – come riporta Eurosport – è stata costretta al ritiro dall’incontro dopo aver perso il primo set per 6-2, il problema fisico torna a destare grande preoccupazione. Per stessa ammissione di Camila Giorgi: “Il problema al ginocchio ormai mi perseguito da bel po’ di tempo”, costringendo così al secondo ritiro dopo quello di Madrid.

La Giorgi out a Parigi, l’ultimo colloquio col medico in campo ha portato ad abbandonare la gara, senza rischiare ulteriormente. Problemi fisici da non sottovalutare, un periodo di riposo sarà necessario prima di rivederla ancora in campo. Per i fan restano i social, dove è sempre più seguita e ha superato i 700 mila seguaci su Instagram.