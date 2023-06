Mourinho, tradimento Special: lascia Roma per la rivale

By

José Mourinho potrebbe lasciare la Roma per trasferirsi da una rivale. I giallorossi hanno già il nome del sostituto dello “Special One”

Dopo la grande cavalcata in Europa League, interrotta solo dalla lotteria dei rigori contro il Siviglia, Mou potrebbe decidere di provare una nuova esperienza. In tal caso arriverebbe un altro big della Serie A.

La Roma ha sfiorato la grande impresa nella notte di Budapest, mancando per poco il successo dell’Europa League. Da quando è stata introdotta come competizione ufficiale (al posto della vecchia Coppa Uefa) nessuna italiana è mai riuscita a festeggiare.

L’Inter di Conte, nel 2020, si arrese proprio al Siviglia in finale, con il punteggio di 3-2. La delusione di tutto l’ambiente romanista è acuito anche dall’arbitraggio di Taylor, di certo non impeccabile in svariate situazioni. Questa sconfitta sta minando anche le certezze della società sul futuro, con Mourinho che potrebbe lasciare clamorosamente la Capitale.

In realtà le parole pronunciate a Budapest, in conferenza stampa, lasciavano trasparire un certo ottimismo. “Lo Special One” ha chiesto espressamente alla società di crescere, comprare giocatori più forti e inserire persone di spessore nell’organigramma. I Friedkin e Tiago Pinto stanno valutando se compiere tutto questo o cambiare rotta.

Mourinho, aria di addio: la Roma pensa a Gasperini per sostituirlo

Dando uno sguardo ai bookmakers, la permanenza di Mou alla Roma è davvero per nulla sicura. Il suo addio potrebbe portare ad un clamoroso arrivo a Trigoria, come quello di Antonio Conte. L’ex allenatore del Tottenham è quotato 4,50, alle spalle solo di Gianpiero Gasperini.

Il mister dell’Atalanta si gioca a 3,00, davvero poco considerando tutti gli incastri. “Il Gasp” era già stato cercato dalla Roma nel 2019, ma all’epoca preferì rifiutare l’offerta dell’allora ds, Petrachi, per restare nella sua Bergamo.

Oggi le cose sarebbero diverse, visto il ciclo concluso con l’Atalanta e la crescita societaria della Roma.

Più staccato nella lista, qualora saltasse la pista bergamasca, troviamo Roberto De Zerbi, quotato 25 e con grande voglia di restare al Brighton.

Per quanto riguarda Mourinho invece, i bookmakers pensano ad un clamoroso approdo a Napoli (quota 8) o addirittura sulla panchina della Juventus (75). Ovviamente quest’ultima opzione sarebbe davvero fantascienza. Non è da escludere per lui anche un rientro nella Liga spagnola o un viaggio a Parigi, sponda PSG. Fra pochi giorni si saprà tutta la verità a riguardo.