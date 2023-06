Palmas e Magnini: selfie bollente, che scollatura

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ torna a far sognare i suoi fan con una foto davvero sexy: scollatura da urlo

Il mondo dello spettacolo italiano l’ha ormai accolta da oltre vent’anni come uno dei volti più seguiti e amati. Giorgia Palmas, che ha tanti ammiratori sui social, è tornata a mostrarsi in tutto il suo splendore insieme al marito Filippo Magnini.

La Palmas, nata il 5 marzo 1982 in quel di Cagliari, è diventata nota ai più per un fisico statuario, una simpatica contagiosa ed un sex appeal davvero invidiabile. La sua sensualità, a 41 anni, resta davvero fuori dal comune. Il suo esordio televisivo, dopo aver avuto una discreta carriera da modella dove ha sfilato per diversi brandi di moda importanti, è avvenuto nel 2002. Antonio Ricci l’ha scelta come velina mora per il suo tg satirico ‘Striscia la Notizia’ (la bionda era Elena Barolo) in cui accompagnava con stacchetti sexy e siparietti divertenti gli storici Greggio e Iacchetti.

In breve tempo Giorgia ha trovato il tempo di recitare come attrice in fiction di grande importanza negli scorsi anni come ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’. Successivamente ha condotto ‘Music Farm’ e ‘Paperissima Sprint’, di cui è diventata un volto quasi iconico. Inutile negare una bellezza acqua e sapone, sensuale e dal fisico statuario. La sua poliedricità nello show business l’ha quindi consacrata nel corso degli anni: ma anche la sua vita privata regala spunti molto interessanti.

In passato è stata fidanzata con il biker Vittorio Brumotti ma dal 2018 ha trovato l’amore della sua vita: l’ex nuotatore e fidanzato di Federica Pellegrini Filippo Magnini. Dall’unione è nata anche una figlia, Mia, di appena tre anni: nel maggio 2022 – dopo le nozze civili dell’anno prima – i due si sono sposati in Chiesa davanti ad amici e parenti.

Giorgia Palmas, il dècolletè è da urlo

Su Instagram conta 1,9 milioni di followers e l’ultima foto ha realmente lasciato a bocca aperta i milioni di fan che la seguono con grande attenzione. E, come detto, Giorgia Palmas è una delle donne più amate, seguite ed apprezzate sui social.

L’ex modella pubblica quasi a cadenza quotidiana scatti di lavoro ma anche di svago, senza escludere che quasi tutti mostrano una bellezza davvero da togliere il fiato. L’ultimo scatto insieme al marito mostra i due innamoratissimi ed abbracciati con un romantico tramonto alle spalle. E al di là del sole che cala, l’attenzione è subito attratta dalla vistosissima scollatura che la Palmas mostra – tuttavia – con la solita classe ed eleganza.

Bella sì, sexy ancor di più ma senza mai scadere nel volgare. È chiaro che, però, cotanta grazia non possa lasciare indifferenti i suoi ammiratori che con commenti a dir poco coloriti hanno mostrato un enorme apprezzamento per il fisico della 41enne sarda. Il post ha ottenuto ben 10.500 likes.