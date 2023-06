Verstappen ne ha per tutti: attacco a Hamilton e annuncio sul futuro

Max Verstappen è il protagonista assoluto di questa stagione e va all’attacco anche fuori pista: la frecciata a Lewis Hamilton

Dominatore in pista, ma anche fuori. Max Verstappen vive la sua stagione da sogno e lo fa al volante di una Red Bull che non ha rivali. Sei vittorie su sei gare per la monoposto austriaca, quattro delle quali ottenute con il campione del mondo in carica. L’unico che sembra potergli togliere il titolo, o almeno provarci, è il compagno di squadra Sergio Perez.

Più che F1 si parla di Formula Red Bull ormai, visto che nessuna delle scuderie rivali riesce a tenere il passo. Capita spesso nell’automobilismo che una vettura centri le giuste soluzioni tecniche e domini per diversi anni. E’ capitato in passato alla Ferrari con Schumacher alla guida, ma anche alla Mercedes di Lewis Hamilton.

Proprio l’inglese è stato l’ultimo a insidiare Verstappen: nel 2021 i due sono stati protagonisti di un duello senza esclusioni di colpi che è stato poi vinto, all’ultima gara, dal pilota olandese, non senza polemiche. Le stesse che il 25enne di Hasselt riaccendere con quella che sembra essere una vera e propria frecciata, indirizzata al suo rivale.

Il pretesto è un’intervista rilasciata nel suo paese, ma che è diventata poi di portata mondiale. Verstappen non le manda a dire ad Hamilton e fa anche un annuncio sul futuro.

Verstappen, frecciata ad Hamilton

Si parte con la domanda su Lewis Hamilton e il suo record di sette vittorie iridate, detenuto insieme a Michael Schumacher. Un primato che Verstappen, continuando così, potrebbe battere.

L’olandese però la pensa in modo diverso: “Non deve guardarsi le spalle, almeno non da me – le sue dichiarazioni –. Hamilton ha ottenuto tanto in F1. Non mi interessano i miei record, figurarsi quelli degli altri“. Verstappen ha quindi continuato, parlando dell’importante dalla vettura: “Per batterli credo ci voglia la giusta macchina per molti anni. Non tutti – la frecciata rivolta all’inglese – hanno certi lussi. Al momento, negli ultimi due anni ho avuto un’ottima monoposto che mi ha consentito di vincere il titolo. Ma non è certo che sarà così anche il prossimo anno: potrebbe finire presto“.

E a proposito di finire presto. Max Verstappen lancia lo sguardo anche sul futuro e chiude la porta ad una lunga carriera in Formula 1. L’olandese non ha alcuna intenzione di continuare a correre fino a 40 anni e oltre come fatto da Fernando Alonso: “Non ho intenzione di restare in questo sport così a lungo. Ho voglia di fare altro“.