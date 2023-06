Clamoroso sgarbo a Djokovic, l’annuncio fa infuriare i suoi tifosi

È arrivata una sentenza che ha spiazzato molti ed ha mandato su tutte le furie i tifosi di Nole Djokovic

Chi è il tennista più forte del pianeta? Una domanda che in questi anni è stata ripetuta tante volte, di fatto un dubbio amletico che tiene sotto scacco tutti i tifosi di questo fantastico sport. Tre i nomi che si sono tenuti testa negli ultimi anni, alimentando proprio quella domanda cosi importante che ha messo gli appassionati uno contro l’altro. Da Rafa Nadal a Roger Federer, passando chiaramente per Novak Djokovic: sono loro tre i campioni che hanno dato spettacolo nel mondo del tennis nel corso degli ultimi anni.

Il serbo resta sulla cresta dell’onda anche per una questione di longevità, anche se è difficile stabilire se ancora oggi Novak sia assolutamente imbattibile. Ad oggi la classifica ATP parla chiaro e vede Nole soltanto in terza posizione, dietro Alcaraz primo e Medvedev secondo.

Rafa, invece, ad oggi occupa la 15esima posizione nel ranking, mentre è ormai noto da tempo l’addio al Tennis di Federer. Lo svizzero resta uno dei giocatori più apprezzati della storia di questo sport per stile e classe, al pari di altri campioni come Agassi, McEnroe o ancora Borg.

Ad oggi, va detto, il dibattito è ancora aperto. Quella di Nole Djokovic è una carriera straordinaria, i numeri parlano per lui ma non solo. La personalità mostrata dal serbo sia in campo che fuori, è stata di sicuro un elemento determinante anche per la scalata compiuta nel suo percorso.

Djokovic, l’ultima ammissione spiazza tutti: tifosi infuriati

Sono anni che la discussione va avanti, ed in queste ore anche una voce interessante ha preso posizione in questo senso. Le parole di Mirra Andreeva, talento del Tennis appena 16enne che sta sorprendendo tutti, ha spiazzato. Al Roland Garros è andata avanti fino al terzo turno, mostrando grandi doti ed iscrivendosi al registro di giovani tenniste destinate a scrivere la storia.

Proprio la Andreeva, parlando dalla Francia, si è soffermata sui tre tennisti maschili più forti degli ultimi anni, prendendo una posizione ben chiara. “Roger Federer è sempre stato il mio idolo, il mio numero uno. Ma dopo il Roland Garros dello scorso anno, quando ha vinto Rafael Nadal, nella mia testa tutto è cambiato”, ha detto la tennista russa.

“Ora Roger e Rafa sono entrambi al primo posto per me”, ha ancora detto la Andreeva. La stessa 16enne, poi, ha provato a correggere il tiro riferendosi a Djokovic: “Ma non voglio offendere Novak Djokovic. Quindi diciamo che sono tre i miei preferiti”, le sue parole. Manco a dirlo, i tifosi del tennista serbo hanno mostrato grande dissenso anche attraverso i social.