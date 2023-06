Tennis, Sabalenka prende il volo: l’ultimo outfit conquista i tifosi

La tennista bielorussa, Aryna Sabalenka, protagonista di un ‘movimentato’ Roland Garros, delizia i fans con uno scatto da urlo

Sempre al centro dell’attenzione Aryna Sabalenka. Addirittura, in taluni casi, ‘assediata’ dalle scomode domande dei giornalisti, che nelle varie conferenze stampa a Parigi le hanno perfino chiesto di prendere esplicitamente le distanze dall’aggressione di Russia e Bielorussia ai danni dell’Ucraina.

Non è certo un periodo psicologicamente facile per la ‘Tigre di Minsk’, che ultimamente, in accordo con gli organizzatori del Major parigino, ha chiesto ed ottenuto saltare l’incontro con la stampa per ‘preservar la sua salute mentale’, come riportato su Twitter.

Tutta ‘colpa’ di un clima pesante che aleggia intorno alla sua figura. Il suo status di campionessa – Aryna è la numero due del ranking mondiale, con legittime aspirazioni di successo finale proprio sulla terra rossa del Roland Garros – probabilmente l’ha esposta a determinate aspettative nei suoi confronti sul delicatissimo tema della guerra.

Il suo carisma, e la sua supposta capacità di poter influenzare l’opinione pubblica anche nel suo paese, sono state probabilmente ingigantite. Qualcuno le ha evidentemente attribuito un ruolo ‘politico’ che obiettivamente la tennista non può ricoprire.

In ogni caso, in assenza di una sua presa di posizione netta contro il conflitto, alcune colleghe hanno deciso di osteggiarla. Arrivando al punto, come fatto dall’ucraina Marta Kostuyk alla fine del match di primo turno, di non stringerle la mano. “Non stimo Sabalenka“, ha detto candidamente la sua avversaria nella conferenza stampa dopo l’incontro.

Il mancato saluto di Kostyuk è solo il culmine di un clima, già denunciato dalla bielorussa, di provocazioni, sguardi maligni e quant’altro che alcune tenniste, coi loro staff, avrebbero già messo in atto da tempo nei suoi confronti. Questo, almeno, a detta della campionessa di Minsk.

Sabalenka si rilassa fuori dal campo: bellezza da urlo

Ecco che allora Aryna, appena può, si concede dei momenti di relax nella suggestiva capitale francese. Meglio staccare la spina, ovviamente dopo essersi allenata, piuttosto che entrare in polemiche inutili, in cui probabilmente nessuno cambierebbe le sue convinzioni. In uno di questi momenti la bella tennista bielorussa si è concessa lo sfizio di far visita all’Oiseau Blanc, un famoso ristorante nel cuore di Parigi. Proprio da lì, come testimoniato dalla posizione condivisa sul suo profilo Instagram, la campionessa ha lasciato un ricordo indelebile per i suoi fans.

Finalmente sorridente, serena, elegante anche se in completo causal, Aryna mette una pietra sulle tante chiacchiere di questi giorni decidendo di voltare pagina. Di fare, anche se solo per quache ora, la vita della ‘normale’ turista in visita in una delle città più belle del mondo. Chissà se questo la aiuterà a ricaricare le pile anche in vista degli importantissimi impegni agonistici che la attendono.