Tifosi del Milan scioccati: ex Big rossonero si trasferisce alla Juve

Un vero shock per i tifosi del Milan: ennesimo tradimento, lascia il club per andare alla Juventus

Il Milan è riuscito in un vero e proprio capolavoro: il rinnovo di Rafael Leao. Un affare difficile per tanti aspetti, e non solo di natura economica. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno condotto la trattativa con grande pazienza per ottenere un grande risultato. Il portoghese ha firmato fino al 2028 e percepirà uno stipendio intorno ai 5 milioni più bonus.

Il rinnovo di Leao si aggiunge a quello di tanti altri importanti: Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Kalulu e Giroud. I dirigenti hanno quindi blidato lo zoccolo duro della squadra che ha vinto lo Scudetto un anno fa e che rappresenta il presente ed il futuro. Una risposta importante dopo quanto accaduto negli scorsi anni con Hakan Calhanoglu, Franck Kessie e soprattutto Gianluigi Donnarumma. Il portiere è andato al Paris Saint-Germain a parametro zero due anni fa fra mille critiche e in Francia non è mai riuscito a ripetere quanto fatto in Italia. I tifosi parigini stessi non sono convinti delle sue prestazioni e in estate potrebbe esserci un clamoroso addio. Ed è ancor più clamorosa l’indiscrezione che circola in queste ore.

Calciomercato Juve, clamoroso scambio col Psg: milanisti sotto shock

Prima di andare al Psg, per il futuro di Donnarumma si è spesso parlato anche di Juventus. Un’opzione che non è mai del tutto tramontata. E adesso potrebbe aprirsi una pista per riuscire a concretizzarla (con due anni di ritardo).

Stando a quanto riportano alcune fonti francesi, fra il Psg e la Juve potrebbe andare in scena un incredibile scambio di prestiti: Donnarumma in bianconero e Szczensy a Parigi. Per poter mandare in porto questa trattativa, però, la società di Torino avrebbe chiesto all’ex Milan di abbassarsi l’ingaggio (al momento di 12 milioni a stagione), provando a raggiungere una cifra più o meno simile tramite i bonus. Gigio potrebbe essere il vero grande erede di Buffon e uno dei primo colpi per aprire un nuovo ciclo e rilanciare la squadra bianconera, reduce da due stagioni di fallimenti con zero titoli vinti.

Si tratta comunque di un affare molto complicato per diversi motivi. La priorità della Juve al momento è risolvere la grana allenatore (con Massimiliano Allegri che sembra verso l’addio) e direttore sportivo (Cristiano Giuntoli deve prima liberarsi dal Napoli). Dopodiché si procederà alla ricostruzione della rosa. Donnarumma potrebbe essere quindi il primo tassello di questo nuovo ciclo. Vedremo quello che succederà in estate.