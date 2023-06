Berardi con lo scambio: che colpo in Serie A

Domenico Berardi, alla fine di questa stagione, è pronto a lasciare il Sassuolo. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo per il top club di Serie A

Berardi a caccia di una nuova avventura. L’esterno azzurro potrebbe essere ceduto solamente grazie ad un importante scambio. Tanto è vero che le due squadre in questione ne stanno discutendo. Non è assolutamente da scartare questa ipotesi. Anche se, allo stesso tempo, bisogna considerare anche il forte interesse da parte delle altre compagini che si sono messe in fila per il campione d’Europa e punto di riferimento della nazionale di Roberto Mancini.

Ricordiamo che Berardi ha chiuso il campionato con una rete nell’ultima uscita, completando la stagione con un sorriso. Anche in questa stagione ha raggiunto la doppia cifra trovando il suo 12mo gol stagionale contro la Fiorentina (su calcio di rigore). Ottimo anche il numero di assist (ben 7).

Prestazioni di alto livello che potrebbe benissimo effettuare altrove. Tanto è vero che un allenatore di un top club è pazzo di lui e lo vorrebbe in squadra da un bel po’ di anni.

Berardi, pronto per la big (e la Champions): ma con lo scambio

A quasi 30 anni il calabrese è pronto ad effettuare il grande salto di qualità. Anzi, a dire il vero, è pronto a giocare per la prima volta in Champions League. Fino ad ora non ha avuto mai questo piacere. In competizioni europee ha partecipato solamente in una occasione. Ed, ovviamente, solo con la maglia del Sassuolo (quando in panchina c’era Di Francesco). Questo sogno, per il calciatore, è pronto a diventare realtà.

Tanto è vero che è stato messo nel mirino della Lazio che intende rinforzare il reparto offensivo proprio con il suo arrivo. Non è affatto un mistero che Maurizio Sarri straveda molto per lui. Lo voleva già ai tempi del Napoli ed anche alla Juventus. Anche se, una vera e propria trattativa per portarlo via da Reggio Emilia, non si è mai verificata del tutto. Adesso, però, qualcosa nell’aria potrebbe cambiare.

Come riportato in precedenza, però, la Lazio starebbe pensando ad uno scambio. Un qualcosa che potrebbe agevolare anche il Sassuolo. Un attaccante per un altro. Soprattutto un esterno d’attacco per un altro. Il primo nome, in uscita, per i biancocelesti porta a Matteo Cancellieri. L’ex Hellas Verona non ha avuto molte opportunità per mettersi in mostra.

Poche le apparizioni con gli “aquilotti” dal primo minuto: in totale 30 presenze (considerando anche le coppe europee) senza mai andare a segno. Un impatto decisamente scadente con i biancocelesti che stanno pensando di cederlo a titolo definitivo. Magari in uno scambio proprio con Berardi. Una soluzione da non sottovalutare affatto.