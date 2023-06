Bonolis, addio per sempre: perchè il celebre interista vuole lasciare la tv

By

Paolo Bonolis, famoso conduttore nonché grandissimo tifoso dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua volontà di lasciare la tv

Se pensiamo ai più accaniti tifosi dell’Inter, tra questi non può non venire in mente un certo Paolo Bonolis. Il famoso conduttore televisivo, infatti, è follemente innamorato da sempre dei colori nerazzurri e non smette mai di seguire attentamente le vicende riguardanti la sua squadra del cuore.

In tal senso, senza dubbi Bonolis sta vivendo delle giornate di grande tensione, dato che si avvicina sempre di più la finalissima di Champions che vedrà scontrarsi faccia a faccia la ‘Beneamata’ targata Simone Inzaghi e il Manchester City schiacciasassi di Pep Guardiola, fresco vincitore di Fa Cup e Premier League. I ‘Citizens’, inevitabilmente’, fanno spavento.

D’altronde, stiamo parlando di quella che, ad oggi, viene considerata praticamente da tutti come la squadra di calcio più forte al mondo. Sembra quasi impossibile che capitan Lautaro Martinez e compagni possano arrivare a mettere le mani sull’ambita coppa dalle grandi orecchie. Ma la parata è rotonda e abbiamo comunque a che fare con una finale, di conseguenza meglio non dare nulla per scontato prima che il campo sovrano dia il proprio verdetto definitivo.

Bonolis sarà di sicuro in trepidazione, l’intero popolo interista attende con ansia la super sfida di Istanbul, sperando che le cose possano andare per il meglio. Intanto, il conduttore romano è ormai prossimo a compiere 62 anni (il 14 giugno) e deve cominciare a riflettere profondamente in ottica futura.

Già in passato aveva dichiarato di voler lasciare la televisione, cosa che ha ribadito nelle scorse ore durante il Festival Dogliani. Nel corso di tale evento, Bonolis si è raccontato a 360 gradi, con la sua solita e brillante ironia: “Mi sono dedicato al mio lavoro per 44 anni. Per quanto riguarda l’ultimo scampolo della mia vita vorrei concentrare le mie forze su altro, tipo i miei figli“.

Bonolis vuole lasciare la televisione: nuovo annuncio

Il volto principale di Avanti un altro e Ciao Darwin, inoltre, ha specificato che apparirà sul piccolo schermo ancora per un po’, ma a breve abbandonerà quella strada una volta per tutte.

Insomma, il desiderio di ritirarsi a vita provata è aumentato notevolmente in lui nel corso degli anni. A testimoniarlo pure una battuta rilasciata dal conduttore, quando gli hanno chiesto un suo brutto ricordo legato alla televisione: “Un ricordo drammatico per me è che ho un altro anno di contratto“.

Frase che non lascia a tante interpretazioni. Paolo Bonolis, quindi, è quasi pronto a calare il sipario, sciogliendo una delle coppie più amate di sempre dagli italiani, ossia quella che lui forma tutt’ora con l’amico fraterno Luca Laurenti. L’infinito non esiste, ogni ciclo – per quanto bello possa essere – ha un inizio e una fine. E il rapporto tra Bonolis e la tv si avvicina sempre di più alla sua conclusione.