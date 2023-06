Annuncio e colpo di scena: Hamilton-Ferrari, ci siamo

Il futuro di Lewis Hamilton non è mai stato così chiaro come in queste ore. Anche i tifosi della Ferrari sono in attesa di capire cosa accadrà

Il sette volte campione del mondo ha iniziato nel modo giusto la stagione e ora vuole pianificare al meglio il suo futuro. Nel paddock continuavano a circolare negli ultimi giorni diverse voci sull’interessamento della Ferrari.

Il Gran Premio di Spagna ha portato diversi sorrisi in casa Mercedes. Gli aggiornamenti che erano stati presentati a Montecarlo non sembravano essere così positivi e invece in molti si sono dovuti ricredere. Le “Frecce d’Argento” hanno faticato un po’ in Qualifica, senza trovare il giro perfetto, ma in gara hanno mostrato passi avanti impressionanti.

La consistenza del passo gara e l’usura contenuta delle gomme, ha riportato la scuderia di Brackley immediatamente alle spalle della Red Bull. Un secondo e terzo posto che fa molto piacere a Hamilton e Russell e soprattutto a Toto Wolff.

Il manager austriaco aveva chiesto scusa ai tifosi del team anglo-tedesco per l’inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. Il lavoro in fabbrica non si è mai fermato e con il ritorno di James Allison a capo del settore tecnico, è tornato a splendere il sereno. La competitività riapparsa per magia in Spagna è stata fondamentale anche per Lewis Hamilton, ora molto più sicuro del suo futuro.

Lewis Hamilton vicinissimo al rinnovo con la Mercedes: la Ferrari deve arrendersi

Il pilota inglese era da diverso tempo nel mirino della Ferrari. Le indiscrezioni rilasciate dalla stampa inglese e riprese anche in Italia, parlavano di un fortissimo interesse in ottica 2024 o 2025, al posto di Leclerc. Poi, però le cose sono cambiate, e l’amore tra la Mercedes e Hamilton è scoppiato di nuovo in modo veemente.

Intervistato in conferenza stampa dopo il secondo posto di Barcellona, Lewis ha ammesso: “Stiamo continuando a sviluppare la macchina e so che arriveranno nuovi aggiornamenti anche in futuro. Sono concentrato sul fatto che l’anno prossimo avremo una monoposto in grado di sfidare la Red Bull sin dal primo giorno“.

Una dichiarazione a cui è seguita una seconda ammissione piuttosto importante: “A proposito del rinnovo non ho ancora firmato nulla ma devo incontrarmi a breve con Toto Wolff e speriamo di concludere qualcosa“. Insomma le speranze della Ferrari di potersi inserire in questa trattativa sono ormai ridotte al lumicino.