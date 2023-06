Milan choc: saltano già tre affari!

Ora è caos in casa Milan dopo l’allontanamento di Paolo Maldini e Frederic Massara con tre colpi di mercato che rischiano di saltare.

L’addio di Paolo Maldini al Milan potrebbe cambiare in maniera radicale il calciomercato dei rossoneri in vista della prossima stagione. Alcuni colpi che sembravano ad un passo potrebbero saltare.

Un fulmine a ciel sereno. Questo ha rappresentato per il mondo Milan e per il calcio in generale, l’addio di Paolo Maldini ai colori rossoneri. La scelta di Gerry Cardinale ha lasciato perplessi giocatori, tifosi ed addetti ai lavori, ora fortemente preoccupati per quello che sarà il futuro del club meneghino. Le stesse trattative di calciomercato, già impostate dal binomio che l’ex capitano rossonero formava con Frederic Massara, rischiano di saltare.

Calciomercato Milan, tre colpi a forte rischio

Rischiano di saltare tre arrivi in rossonero in vista della prossima stagione. La bufera che sta colpendo la società meneghina in queste ore rischia fortemente di pregiudicare tutta l’intera prossima annata.

Uno dei colpi di fatti già chiusi per il prossimo campionato è quello rappresentato da Kamada. Il giapponese ha scelto i rossoneri lasciando l’Eintracht Francoforte a costo zero. In questo momento non appare in dubbio il suo arrivo a Milanello per la prossima stagione ma non sono da escludere colpi di scena considerato il fatto che il centrocampista aveva parlato proprio con l’ormai ex direttore tecnico dei rossoneri.

Nella giornata di martedì era in programma un incontrato con il procuratore di Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Chelsea che piaceva da tempo al binomio di dirigenti rossoneri. A questo punto appare molto difficile che la trattativa per il calciatore inglese possa proseguire con il Milan che dovrebbe virare su nuovi obiettivi per il reparto mediano. Si complica anche l’affare Arnautovic con il Bologna.

Il centravanti austriaco era considerato da Paolo Maldini l’erede ideale di Zlatan Ibrahimovic per dare esperienza e forza fisica all’attacco rossonero ma molto dipenderà ora da quelle che sono le idee di Furlani e Moncada, pronti a dare vita al loro corso in rossonero. Un Milan che dovrà guardarsi anche dalle reazioni dei propri big che potrebbero non prendere nel migliore dei modi l’addio di Maldini e guardarsi intorno per il loro futuro.

Sembra invece salda la posizione di Stefano Pioli con l’allenatore rossonero che continuerà a guidare la squadra in vista della prossima stagione provando a migliorare la stagione appena conclusa, costellata da alti e bassi.