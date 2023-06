Pazza idea Icardi, una Big italiana lo vuole subito

Una big italiana starebbe seriamente prendendo in considerazione l’acquisto di Mauro Icardi per la prossima stagione: il ritorno è possibile

Ora che l’annata sportiva è ufficialmente terminata per moltissimi club, è tempo di concentrare a pieno le proprie forze sul fronte calciomercato. La nuova sessione estiva dei trasferimenti formalmente partirà dal prossimo 1° luglio, ma come sempre le varie dirigenze si attivano molto prima per consegnare il più in fretta possibile ai tecnici le rose per la stagione successiva.

In tal senso, c’è già parecchio movimento pure in Serie A. Napoli e Inter a parte, le big italiane hanno vissuto mesi alquanto complicati e ora puntano a risollevarsi potenziando/sistemando i gruppi a disposizione. In particolare, si ragiona anche sui rispettivi reparti offensivi e un nome che continua a circolare è quello di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino, fresco vincitore della Super Lig con la maglia del Galatasaray, è sempre attratto dall’idea di tornare in Italia. D’altronde, il classe ’93 è sbocciato proprio nel nostro paese, dove ha vissuto esperienze positive sia con la Sampdoria che con l’Inter (di cui è stato capitano per anni).

E pure in Turchia le cose sono andate abbastanza bene: è vero che si tratta di una realtà di livello inferiore rispetto ai top cinque campionati europei, ma il 30enne ha accumulato dei numeri davvero importanti. A testimonianza di come non abbia affatto smarrito il fiuto del gol.

Insomma, l’argentino rimane un elemento valido su cui poter puntare e non è da escludere che il suo destino possa riportarlo in Serie A. Ma al giorno d’oggi quale società italiana sarebbe disposta ad ingaggiare Icardi? Si parla da tempo di Milan e Juventus, ma attenzione alla Roma targata José Mourinho. I giallorossi, infatti, sono tornati prepotentemente a caccia di una punta, dopo il grave infortunio di Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto e Mourinho pensano anche a Icardi: i dettagli

Trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: una tegola pesantissima per la ‘Magica’, col General Manager Tiago Pinto chiamato ora ad intervenire in fretta. Nelle scorse ore è andato in scena un incontro interlocutorio con lo Spezia per Nzola, ma nella lista del dirigente lusitano sono presenti anche altri nomi.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, tra le numerose idee (pure Firmino) si registra pure quella legata al profilo di Mauro Icardi appunto. Va detto, però, che l’argentino non è di proprietà del Galatasaray. Il suo cartellino appartiene al PSG e il contratto con i parigini gli garantisce un ingaggio da ben 9 milioni netti a stagione fino al 2024.

Ad ogni modo, c’è un dettaglio da non sottovalutare, ossia l’ottimo rapporto tra Dan Friedkin ed il patron qatariota Al-Khelaifi, anche per via di questioni extra-calcio. Il prestito di Wijnaldum ne è una chiara dimostrazione. Mourinho, dal canto suo, ha le qualità e il prestigio per cercare di recuperare un giocatore come Icardi ad alti livelli. Chissà che tale matrimonio non possa divenire realtà in estate.