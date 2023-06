Ingaggio da 50 milioni: la stella sta per firmare

Un ingaggio record per spazzare via la concorrenza. Un grande campione sta per firmare un nuovo ricchissimo contratto a cifre mai viste prima

I grandi campioni della scena mondiale sono pochi e per questo molto costosi. E’ stato sempre così e sarà così per sempre, a prescindere dalla disciplina sportiva alla quale appartengono. Nel calcio e negli sport di squadra, così come in quelli individuali, i veri fuoriclasse hanno in comune soprattutto un elemento: il denaro che riescono a guadagnare e che gli viene corrisposto da munifici e ambiziosi datori di lavoro.

Nell’ambiente degli sport motoristici poi gli ingaggi nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura così come il livello di visibilità delle competizioni. La MotoGP è entrata in una nuova era soprattutto grazie a Valentino Rossi, mentre la Formula 1 ha iniziato a elargire ingaggi da capogiro nelle stagioni della grande rivalità tra Alain Prost e Ayrton Senna.

I piloti, da bucanieri un po’ folli e incoscienti quali erano, sono diventati professionisti esemplari, imprenditori di se stessi e sportivi di livello assoluto. L’esempio per eccellenza, l’uomo che incarna alla perfezione il cambiamento è Lewis Hamilton. Nonostante abbia compiuto 38 anni, il fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo di Formula 1 è in grado di gareggiare ad alti livelli per altre stagioni.

Questo perchè grazie a una cura maniacale del proprio fisico, il fenomeno di Stevenage non ha perso nulla della brillantezza e della competitività delle stagioni migliori ed è pienamente in grado di centrare l’ultimo grande obiettivo rimastogli, l’ottavo titolo iridato. E a quanto pare sogna di farlo al volante della vettura a cui è legato da dieci anni, la Mercedes.

La richiesta di 50 milioni non spaventa la Mercedes: Hamilton resterà a Brackley

Le illazioni in merito a un presunto possibile accordo con la Ferrari sono naufragate di fronte alla ferma volontà di Sir Lewis di restare alla guida delle Frecce d’Argento. E secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun‘, l’intesa tra Hamilton e la scuderia anglotedesca è quanto mai vicina.

Entrando nel dettaglio della trattativa, Toto Wolff avrebbe offerto a Hamilton un solo anno di contratto in più, dunque fino al termine del 2024. Il pilota inglese vorrebbe firmare un biennale che gli consentirebbe di restare in Mercedes fino al 2025. Inoltre, la richiesta di ingaggio di Lewis ammonterebbe a 50 milioni di euro a stagione, ben quindici in più rispetto ai 35 percepiti attualmente. Niente di insormontabile, tanto che l’annuncio del rinnovo dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.