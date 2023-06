Marc Marquez, l’annuncio è definitivo: più chiaro di così

Arrivano interessanti dichiarazioni che riguardano il futuro di Marc Marquez: c’è un team che non pensa affatto al suo ingaggio.

I problemi fisici di questi anni lo hanno messo a dura prova e forse non è più lo stesso che era fino al 2019, ma Marc Marquez rimane assolutamente un top rider della MotoGP. Se messo nella giusta condizione tecnica, può ancora ambire a lottare per vincere il titolo.

La Honda sta vivendo degli anni difficili e lui talvolta è stato costretto a fare dei “miracoli” per portare la moto in buona posizione in gara. Certamente i vari stop di natura fisica lo hanno limitato e non gli hanno permesso di aiutare quanto avrebbe voluto il suo team.

Le indicazioni dell’otto volte campione del mondo sono fondamentali per HRC, chiamata a migliorare una RC213V che non è al livello della Ducati Desmosedici GP. Serve tanto lavoro per tornare ai vecchi fasti e la casa di Tokio non può pensare che lo spagnolo mascheri sempre i difetti della moto.

MotoGP, Marc Marquez: arriva un “rifiuto” per il futuro

Marquez si aspetta netti passi avanti da parte della Honda, che deve anche riuscire a convincerlo a rimanere oltre l’attuale scadenza del contratto. L’accordo in essere dura fino a fine 2024 e il team vuole assolutamente rinnovare. Lui valuterà se proseguire o meno con il marchio giapponese al quale è legato da tanti anni.

Marc ha detto di credere nella Honda e di avere fiducia sulla capacità di mettere in pista una RC213V nuovamente vincente. Ma se dovesse rimanere deluso dal lavoro svolto, prenderebbe in considerazione altre soluzioni. Quella più scontata è la KTM, con la quale condivide un importante sponsor (Red Bull) e che è in crescita in MotoGP. Al team austriaco manca un top rider per vincere e non le mancano i soldi per offrire un ricco contratto.

Sono trapelati anche rumors su un eventuale futuro passaggio in Ducati, che però non sembra realmente interessata. L’amministratore delegato Claudio Domenicali è stato molto chiaro a Sky Sport: “Marquez ha un talento straordinario, ma noi traiamo la nostra forza dal modo di lavorare con i nostri piloti. Abbiamo uno spirito di famiglia, oggi stiamo benissimo così e continueremo così. I risultati ci danno ragione“.

La casa di Borgo Panigale vuole puntare sui giovani, il progetto impostato è questo. Hanno il campione in carica Francesco Bagnaia e altri piloti di ottimo livello come Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. In questo momento non pensano a un investimento su Marquez.