Sdraiata in costume lascia di sasso: Federica Pellegrini è scottante

Federica Pellegrini è ancora innamorata del nuoto. Appena può la fuoriclasse di Mirano si rifugia in una piscina per allenarsi e tenersi in forma

Il primo amore non si scorda mai. In questo caso poi oltre ad essere il primo è anche il più importante, quello che ti accompagna per almeno vent’anni. Così è stato e così sarà per Federica Pellegrini, la Divina del nuoto italiano, la fuoriclasse che ha regalato allo sport italiano una splendida serie di trionfi. Olimpiadi, Mondiali ed Europei e infine un record del mondo, quello dei 200 metri stile libero, che resiste da quattordici anni.

Per rivedere un’altra campionessa del suo calibro dovremo attendere anni, più probabilmente decenni. Nel frattempo, nonostante abbia detto addio alle gare da oltre un anno e mezzo, Federica è ancora in auge, sotto le luci dei riflettori e circondata dall’affetto dei suoi fan.

Non c’è iniziativa che la vede coinvolta che non susciti l’entusiasmo incontenibile dei suoi tantissimi fan. Anche sui social il numero dei followers è addirittura cresciuto dopo il ritiro dall’attività agonistica. Il profilo Instagram della fuoriclasse veneta può ad oggi contare su oltre un milione e settecentomila appassionati e curiosi che non vedono l’ora di seguirne le attività passo dopo passo.

Perchè Federica Pellegrini, diversamente da quasi tutti i suoi ex colleghi, non è tornata dietro le quinte, anzi. Tra partecipazioni a programmi televisivi, spot pubblicitari che la vedono protagonista a iniziative di vario tipo, compresa l’uscita della sua autobiografia, la Divina è diventata un personaggio simbolo dello showbiz.

Federica Pellegrini e il nuoto, un amore che non finirà mai: lo scatto in costume dice tutto

Alla fine però la Divina torna sempre all’origine, a quel nuoto che le ha regalato così tanta fama e gloria imperitura. Proprio su Instagram uno degli ultimi scatti la ritrae nel luogo a cui è più affezionata, la piscina. A bordo vasca la Pellegrini, visibilmente stanca, si rilassa tra una vasca e l’altra indossando uno dei suoi costumi che l’hanno resa celebre.

La forma fisica forse non sarà più quella di un tempo, ma il fisico resta sempre quello della grande atleta che ha mandato in visibilio milioni di appassionati e di tifosi italiani. “Non riuscirò mai a staccarmi del tutto dal nuoto: per me una piscina è come una calamita da cui non riesco a non essere attratta“. E’ per questo che resterà per sempre la Divina.