Federica Pellegrini di nuovo alle Olimpiadi: Matteo Giunta l’ha fatta grossa

Un video pubblicato sui social da Matteo Giunta, il marito ed allenatore ha parlato della partecipazione di Federica Pellegrini alle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Il ritiro dalle competizioni agonistiche di Federica Pellegrini è arrivato nel 2021 ma un video pubblicato di Matteo Giunta ha riacceso le speranze dei tifosi della ‘Divina’.

Federica Pellegrini è stata senza alcun dubbio una delle nuotatrici più forti e vincenti della storia dello sport. Classe 1988, ha deciso di ritirarsi dalle gare agonistiche nel 2021, ma ha continuato a tenersi allenata con delle sessioni in piscina. Al termine di una di queste, il suo allenatore e marito Matteo Giunta, ha pubblicato un video che ha fatto subito il giro dei social, paventando una partecipazione alle Olimpiadi di sua moglie.

Federica Pellegrini alle Olimpiadi? Arriva il video di Matteo Giunta

L’allenatore della ‘Divina’ ha fatto sognare i tifosi della ragazza che sperano sempre in un suo ritorno in vasca, soprattutto quando ora manca un anno alle prossime Olimpiadi.

Al momento però si parla solamente di uno scherzo con Matteo Giunta che ha voluto provocare sua moglie al termine dell’allenamento: “Primo allenamento in preparazione delle Olimpiadi 2024 di Parigi?” le ha detto Matteo. “Pensavo peggio” ha risposto Federica che poi ha scherzato sulla penna utilizzata da suo marito. Matteo Giunta ha poi incalzato proseguendo: “Il primo mattoncino è stato messo. Domani aumentiamo però”.

Una serie di battute che però ha fatto sognare i tifosi della Pellegrini che sperano sempre in un ritorno alle gare della ‘Divina’ che vuole al momento solo tenersi in forma. La ragazza è fuori dalle gare da più di un anno e prepararsi alle Olimpiadi non è di certo un gioco da ragazzi. Nel frattempo però le soddisfazioni a livello personale non mancano per la Pellegrini che ha da poco coronato il suo sogno d’amore con Matteo Giunta, sposandosi ad agosto 2022.

La coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha avuto la sua visibilità anche a livello televisivo. I due infatti hanno formato la coppia dei ‘novelli sposi’ durante la gara dell’ultima edizione di Pechino Express. Federica e Matteo hanno infatti fatto parte del programma Sky, riuscendo ad arrivare alla finale venendo battuti solamente da Joe Bastianich ed Andrea Belfiore, gli “italo-americani”. Un programma che ha messo in risalto una parte umana di Federica Pellegrini, ora molto apprezzata come persona e non solo come grande atleta quale è stata.