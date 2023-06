Allarme Formula 1, GP Canada a rischio: che cosa sta succedendo

Dopo il Gp dell’Emilia Romagna, rischia di essere annullata un’altra gara in F1: a rischio il weekend in Canada

Un altro Gp a rischio. Dopo l’annullamento del Gp dell’Emilia Romagna, per l’alluvione che ha colpito la regione, ecco che anche in Canada la Formula 1 potrebbe essere costretta a dare forfait.

La notizia inizia a circolare anche se nulla di deciso c’è ancora. Tutto nasce dai molti incendi che stanno mettendo in ginocchio la provincia del Quebec, proprio dove ha sede il circuito dedicato a Gilles Villeneuve. La gara è in programma nel weekend tra il 14 e il 16 giugno, ma attualmente non c’è la certezza che si possa tenere regolarmente.

Le conseguenze dei vasti incendi, infatti, mettono a forte rischio la possibilità per i piloti di girare regolarmente sul circuito. I problemi da questo punto di vista sono molteplici. La nube di fumo rende la visibilità non perfetta, ma soprattutto la qualità dell’aria pessima. Le autorità cittadine hanno invitato la popolazione ad uscire il meno possibile dalle case per evitare potenziali rischi per la salute.

L’allarme si estende a tutta la costa orientale del paese nord americano ma tocca anche gli Stati Uniti con la cenere che è arrivata fino a New York, andando addirittura a coprire la Statua della Libertà.

GP del Canada a rischio, quando ci sarà la decisione

Ovviamente c’è ancora tempo per far sì che la situazione rientri, ma allo stato delle cose il Gp del Canada non può che definirsi a rischio. Del resto, stando a quanto documentato dalle autorità canadese i roghi attivi superano le 150 unità e il premier Justin Trudeau ha parlato di situazione “senza precedenti”.

A complicare le cose anche il vento e le temperature elevate che facilitano la diffusione delle fiamme. Come detto il problema maggiore è la qualità dell’aria tanto che la Environment Canada, l’agenzia meteorologica, ha evidenziato la presenza di una quantità elevata di particolato nell’aria.

Bisognerà attendere in ogni modo i prossimi giorni per capire se l’allarme incendi rientrerà o resterà invariato, rendendo a quel punto complicato poter disputare regolarmente il Gp del Canada. Per la Formula 1 si tratterebbe del secondo weekend annullato dopo la gara in Emilia Romagna.

Il calendario del campionato 2023 prevede, dopo il Canada, il ritorno in Europa con la doppietta Austria e Gran Bretagna nei primi due fine settimana di luglio. Attualmente, leader indiscussi della classifica sono Max Verstappen e la Red Bull con la rivali che faticano a ridurre il gap nonostante gli aggiornamenti portati in pista.