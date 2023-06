Aperitivo bollente: Veronica Angeloni col mini costume

Veronica Angeloni si mostra in splendida forma nelle sue prime vacanze da ex pallavolista, dopo aver annunciato il ritiro dalle scene

L’ex schiacciatrice italo-argentina aveva un po’ spiazzato i suoi fan annunciando l’addio dalle scene pallavolistiche, ma non è di certo triste o malinconica e lo dimostra postando le foto sui social dall’alto contenuto erotico.

Ha rappresentato una generazione di pallavoliste e forse poteva dare anche qualcosa in più, ma la sua carriera è stata comunque ricca di soddisfazioni. Veronica Angeloni ha concluso la sua carriera dopo ventidue stagioni circa di pallavolo ad alti livelli, il suo ritiro ha intristito i fan.

La 36enne è stata la schiacciatrice dai punti pesanti, un elemento di valore particolarmente capace di concretizzare gli schemi e le fast, spesso decisiva nel corso degli incontri più duri. È ricordata con grande affetto in tante piazze storiche della pallavolo italiano, non facendosi mancare anche un’avventura in Russia. E, ripesando al freddo sovietico, le ultime foto in costume sono decisamente ancora più calienti.

Veronica Angeloni, foto boom sui social

Veronica Angeloni è anche un personaggio ben in vista, la pallavolo ne ha messo in risalto anche una bellezza statuaria. Non è un caso come nel 2014 abbia addirittura partecipato al festival di Sanremo in veste di madrina e la differenza con Luciana Littizzetto è stata ben evidente. E chissà che non possa tornare a incantare in tv prossimamente, ora che non sarà impegnata sul parquet direttamente: intanto, Veronica Angeloni sui social fa centro, le ultime foto fanno il pieno dei like.

Su una spiaggia dal cielo nemmeno troppo cristallino, emerge la bellezza della Angeloni che è intenta a bere un cocktail e ad ammaliare i fan. Nel messaggio su Instagram pubblicizza una ditta di costumi direttamente dalle Maldive, un luogo invidiato da molti in questo periodo: “Non mi dite che ho più personalità… in queste foto ce ne sono solo due”, ricevendo inoltre i like da altre star dei social come Benedetta Mazza.

Continuerà a infiammare i social in quest’estate, ben sapendo come il suo futuro rimarrà legato alla pallavolo ma in una veste decisamente insolita. Ha lasciato il volley giocato ma non il club di Scandicci: per i toscani ricoprirà il ruolo di responsabile delle relazioni esterne e marketing. Veronica Angeloni in una nuova veste, considerando la sua popolarità e i quasi 200 mila fan solo su Instagram: la scelta è già più che azzeccata per far crescere il brand del club toscano.