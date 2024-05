Incrocio di risultati decisivo: Sinner davanti a tutti, è il numero uno in classifica

L’incrocio di risultati è decisivo per Jannik Sinner: il tennista italiano è ancora davanti a tutti in classifica

Jannik Sinner sta vivendo un 2024 da assoluto protagonista nel tennis. Anche a Madrid, l’azzurro ha ben figurato qualificandosi ai quarti di finale del Mutua Open prima dell’annuncio del ritiro anticipato a causa di un problema all’anca.

Una scelta prudente quella di Jannik che ha deciso di rinunciare al match di oggi contro Auger Aliassime per preservare al massimo le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia a Roma. Una notizia che ha comunque scosso gli appassionati, i quali stanno seguendo in massa le partite dell’azzurro.

Basti pensare ai numeri pazzeschi riportati in un comunicato di Sky Sport che trasmette integralmente tutti i tornei sul canale Sky Sport Tennis che ha avuto un incremento di oltre il 50-70% degli spettatori unici collegati per le gare di tennis in riferimento allo stesso periodo del 2023.

Incrocio di risultati decisivo, Sinner è davanti a tutti in classifica!

Questo la dice lunga su quanto di buono stia facendo il classe 2001, sempre più idolo degli italiani. C’è una vera e propria Sinner mania, destinata a rinvigorirsi ulteriormente in vista degli Internazionali di Roma, del Roland Garros, di Wimbledon e delle Olimpiadi.

Nonostante il ritiro da Madrid c’è una buona notizia per Sinner che resterà davanti a tutti nella classifica ATP Race alla conclusione del torneo. Nella graduatoria che tiene conto solo dei risultati ottenuti nel 2024 e che qualifica i migliori 8 alle Finals di Torino, l’azzurro è a quota 4300 punti, il più immediato inseguitore è il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. Questo significa che, anche in caso di successo a Madrid, il russo può arrivare al massimo a 3650.

Dunque i conti sono presto fatti: la differenza di 1650 punti a favore dell’italiano gli consentirà di preservare il primo posto almeno fino a Roma. Se si esclude Medvedev, la distanza dagli altri big è ampia. Alcaraz, con l’eliminazione ai quarti di Madrid con Rublev, non è riuscito ad avvicinare la top tre. Djokovic, assente al Mutua Open, è addirittura decimo.

Ricordiamo che, grazie alla vittoria dell’Australian Open, Sinner è di fatto già sicuro della qualificazione alle Finals di Torino. Gli basta infatti arrivare tra i primi venti della Race, un risultato già ampiamente acquisito.