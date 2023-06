Altro italiano in Turchia: è lui l’erede di Pirlo

Andrea Pirlo ha terminato anzi tempo la sua avventura in Turchia, al suo posto arriverà un altro tecnico italiano per il Karagumruk

Gli allenatori italiani sono tra i più ambiti, soprattutto all’estero si punta sul sicuro andando a ingaggiare quanti hanno fatto la storia della Serie A. Un altro tecnico sta lasciando l’Italia, proprio per sostituire l’ex regista di Milan e Juve.

L’addio di Andrea Pirlo nelle scorse settimane ha fatto decisamente discutere: il Karagumruk ha ufficializzato la separazione dall’ex allenatore bianconero. Non c’è stata la chance di riscatto per l’ex numero 21 della Nazionale, geniale in campo quanto ancora in attesa di maturazione per la panchina.

La squadra turca ora punta con decisione al prossimo allenatore, sempre guardando al calcio italiano ma stavolta con una base più solida. La società ha messo nel mirino un tecnico con tanta esperienza, che ha vinto da calciatore e allenatore, ma ha saputo tenere le redini di un team anche in situazioni decisamente difficili.

Addio Pirlo, l’erede arriva dalla Serie B: occhi su Inzaghi

Il Karagumruk segue sempre con attenzione il campionato italiano, andando a ingaggiare spesso calciatori con un passato in Serie A e ora anche gli allenatori. In quest’ultimo caso, vanno bene anche i mister della cadetteria, sicuramente più abituati a far fronte alle emergenze quotidiane. E, nell’ultimo caso, una scelta sembra essere adatta per la società, proprio perché c’è un allenatore forgiato più di tutti. Idea Pippo Inzaghi che al momento è allenatore della Reggina.

L’avventura in Calabria è stata molto movimentata, la squadra calabrese nel girone d’andata giocava per la promozione diretta. Il 2023 ha travolto un po’ tutto, le difficoltà societarie hanno messo in crisi la squadra che, comunque, ha raggiunto i playoff. Inzaghi è legato alla piazza, ma la sensazione è che i calabresi possano ridimensionare un po’ i loro obiettivi, al momento ben altri pensieri attraversano la mente dei dirigenti amaranto.

Inzaghi in Turchia è quindi un’ipotesi, e per la prima volta l’ex bomber andrebbe ad allenare all’estero: si rincorrono le voci su un accordo tra le parti. Tante sono state già le avventure in Italia per Inzaghi: dal Milan al Venezia, passando per Benevento, Brescia e Reggina. Ed ora si aggiungerebbe il Karagumruk, alla ricerca di gioco e di idee per il prossimo futuro.

Il settimo posto nel campionato turco non è stato digerito, le ambizioni della società porteranno un mercato decisamente diverso, potendo accontentare il mister anche con qualche suo pupillo.