Formula 1, GP Canada a rischio: gli ultimi aggiornamenti

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 è a rischio: gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Quebec, cosa accade a Montreal

I disastri ambientali dovuti al meteo continuano a mettersi di traverso alla Formula 1. Il circus, dopo il back-to-back tra Montecarlo e Barcellona osserva un week end di riposo ma è pronto a tornare in pista nel fine settimana del 16-18 giugno in un’altra location storica, quella di Montreal in Canada.

Si tratta del nono Gran Premio in calendario ma solo l’ottavo effettivo, dopo che l’appuntamento di Imola è saltato lo scorso 21 maggio. Impossibile dimenticare; la Romagna fu colpita da una vera e propria inondazione dovuta al forte maltempo abbattutosi su quella porzione d’Italia, allagando davvero tutto, compreso il cirucito.

Impossibile gareggiare, con il circus che ha optato per l’annullamento della gara. Ebbene, anche il Gran Premio del Canada è a rischio. Dall’acqua al fuoco, stavolta non si tratta di inondazioni ma degli incendi boschivi che stanno devastando la zona del Paese nei pressi della città francofona.

I vigili del fuoco canadesi sono impegnati in una vasta operazione di spegnimento dei tantissimi focolai, aiutati perfino dai colleghi giunti da New York in soccorso, a dimsotrazione di come la situazione sia estremamente preoccupante.

Formula 1, il Gran Premio del Canada a rischio: cosa può accadere

Nella provincia del Quebec ben 150 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore; una situazione che ha provocato un peggioramento della qualità dell’aria, avvolta dal fumo spinto verso sud dai venti settentrionali che stanno spirando in questi giorni.

Aria irrespirabile, quindi, perfino a New York e Washington, dove c’è l’allerta almeno fino alla giornata di martedì prossimo. Più di 10mila canadesi sono stati costretti ad abbandonare le loro case ed ai cittadini che abitano nelle zone adiacenti a quelle colpite dagli incendi è stato vivamente consigliato di tenere chiuse le finestre e non svolgere all’aperto attività fisica.

Intorno al circuito c’è una sorta di cappa e la situazione è attenzionata dalla Formula 1. Dal governo canadese, però, arrivano anche buone notizie. Sembra, infatti, che l’aria attorno al circuito sia buona ecco perché al momento è scongiurato il rischio di cancellazione del Gran Premio.

A favorire il tutto anche il week end di pausa, con l’allerta che dovrebbe rientrare dopo i prossimi giorni critici. Insomma, la calendarizzazione del Gran Premio canadese per il 18 maggio è un vero e proprio vantaggio per permettere ai piloti di correre nella situazione ideale uno dei Gran Premi più attesi.