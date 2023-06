Nuova squadra per Chiesa, addio pazzesco alla Juve

Federico Chiesa è pronto a lasciare la Juventus: un’offerta da almeno 35 milioni di euro può fare vacillare il club bianconero

Chiesa non ha vissuto una grande stagione, frenato da tanti problemi fisici e soprattutto da un tipo di gioco che non sembra valorizzarlo al meglio. Ecco allora come ci potrebbe essere una grande occasione di riscatto per l’ex viola.

Una stagione jellata per tutto l’ambiente bianconero, tra campo e giustizia sportiva i tifosi non hanno avuto un attimo di relax. E questo vale anche per i top player, che stanno perdendo il sorriso e soprattutto la voglia di mostrare i loro colpi migliori.

Fra questi vi è senza dubbio Federico Chiesa, che sembrava lanciato a ben altra carriera con i colori bianconeri. L’attaccante ha fornito spunti interessati nelle stagioni precedenti, ma dopo l’infortunio a Roma il lungo recupero e le incomprensioni tattiche sembrano avergli spento il sacro fuoco dentro. Da ritrovare in un altro club, in quanto la Juve punta a incassare una buona offerta per migliorare il bilancio.

Juve addio Chiesa, dove giocherà l’attaccante

L’esterno offensivo della Juve di Max Allegri è un calciatore dai grandi scatti, ha bisogno di campo e mostrare il suo talento con grande libertà di svariare su tutto il fronte d’attacco. Cosa che con il tecnico accade di rado e proprio questo è un motivo per la partenza dell’attaccante: con la permanenza di Allegri, andrà via Chiesa.

Un messaggio che, secondo il Corriere della Sera, è stato già recapitato alla dirigenza e farà discutere. Così, se il tecnico bianconero non partirà in direzione Arabia, stando alle news delle ultime ore, a fare la valigia potrebbe essere proprio il giovane attaccante campione ad Euro2020 con l’Italia. E sono tre i club che potrebbero aprirgli ponti d’oro per averlo: Manchester United, Chelsea e Newcastle.

La cifra abbordabile di 35 milioni di euro potrebbe fare il resto, il calciatore ha una quotazione in linea con il suo talento e potrebbe essere un grande colpo in Premier League. Il Manchester ha spesso cercato esterni in Serie A, quello di Chiesa è un nome che stuzzica. Il Chelsea punta su altre stelle, sarebbe la squadra che potrebbe garantire il maggior ingaggio per Chiesa, il Newcastle gli darebbe un’altra maglia bianconera e un ruolo da leader. Resterà da capire, quindi, quali saranno le mosse della Juve, ma la dirigenza sembra ormai essere arrivato a un bivio: Chiesa o Allegri, uno dei due saluterà Torino.