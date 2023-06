Eva Padlock sul bagnasciuga fa sognare: perfetta!

By

Davvero troppo piccante una delle ultime foto postate dalla stupenda modella, Eva Padlock: il caldo si fa sentire

Non c’è bisogno di conoscere a fondo il mondo dei motori per sapere chi sia la splendida modella di intimo Eva Padlock. Certo, la fama è arrivata soprattutto grazie alle due ruote, ma il suo fisico da urlo è seguitissimo a mezzo social, in tutto il mondo. Ed il perché è davvero facile da capire.

La meravigliosa spagnola è stata anche una Monster girl, ovvero una delle meravigliose ragazze che hanno fatto da testimonial per la bevanda energetica, la Monster appunto, molto conosciuta proprio all’interno del Motomondiale, visto che è stata sponsor di scuderie e piloti di spessore. Ma non c’è solo questo nella sua carriera.

Ed infatti, la meravigliosa trentanovenne catalana, è anche stata una delle più belle ‘ombrelline’ della storia sia della MotoGP che della Superbike. Adesso questa figura non esiste più, ma fino a pochi anni fa era davvero impossibile guardarsi un po’ di pre gara in tv e riuscire ad ammirare le moto con accuratezza, senza distrarsi sulle tute strette indossate da lei. Eva è davvero meravigliosa e non si può dire che non abbia un corpo pazzesco.

Eva Padlock da impazzire: il costume è strettissimo

La stupenda classe ’84 come già detto, è anche una rinomata modella di intimo. Il pubblico resta letteralmente estasiato ogni volta che la Padlock condivide su Instagram una nuova foto, cosa che tra l’altro la catalana fa spessissimo. Sicuramente non sarà un caso se i suoi seguaci sono milioni ed appunto, non saranno neanche tutti appassionati di motori.

Negli anni, la pazzesca modella alta 180 centimetri, si è fatta spazio nei cuori dei fan e sui social, lasciando che il suo nome non debba più essere legato a quello di uno sport in particolare. Con le sue curve da capogiro, Eva si è presa il suo pubblico che ora fa contare su Instagram, ben 2,1 milioni di follower. Roba certo non da poco.

Giusto così, perché la spagnola, meravigliosa, anche oggi ha fatto girare la testa a tutti. Lei si gode una giornata di mare, ma sono gli ammiratori a soffrire il caldo. Ed è proprio Eva a rendere tutto hot, con uno dei suoi scatti pazzeschi. Eccola infatti sul bagnasciuga, con le curve ben in vista, mal contenute dal bikini piccolissimo. Il suo lato A da urlo e le sue gambe perfette, regalano subito un inizio di giornata difficile per i deboli di cuore. Curve da capogiro.