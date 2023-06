Veronica Angeloni, posa da diva in bikini: sale la temperatura alle Maldive

Veronica Angeloni continua a stupire i fan, l’ex pallavolista sta diventando sempre più un personaggio da ammirare anche sui social

Mollata per il momento l’attività sportiva, è tempo di concedersi una lunga vacanza con aggiornamenti frequenti dalle Maldive, dove ogni scatto sta diventando decisamente virale e commentato dalla larga platea dei suoi fan.

Una star della pallavolo e ora anche dei social: Veronica Angeloni sta diventando sempre più seguita, le ultime foto confermano come il pubblico punti con decisione ad ammirarla. Tanti anni passati in parquet hanno comunque fatto la differenza, è stata una schiacciatrice tra le più importanti del nostro panorama e ha fatto sempre parlare per forza in campo e bellezza.

L’ultima sua esperienza è stata in Toscana a Scandicci, dopo aver annunciato il ritiro dalle scene agonistiche ha poi chiarito come non lascerà completamente la pallavolo, rimanendo all’interno della società toscana. Un impegno diverso dal campo e non troppo gravoso, che le lascerà il tempo anche di stupire i fan, come in questo caso.

Veronica Angeloni, boom alle Maldive

L’ex schiacciatrice ormai da anni è un personaggio pubblico, partendo dalla sua serata al festival di Sanremo nel 2014 e passando poi per altre attività nel mondo della televisione, come la discussa partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017. Il pubblico ne ha compreso il suo carattere, spesso fumantino e determinato, segno di una passionalità spiccata in ogni occasione. Ed è proprio la passione quella che emerge nelle ultime foto: Veronica Angeloni in costume diventa virale.

I fan sono stupiti, rimangono a bocca aperta guardando gli ultimi scatti alle Maldive. Prosegue la vacanza promozionale per l’ex pallavolista, nel presentare i costumi da bagno vuole infiammare il pubblico su Instagram e gli ultimi scatti lo confermano. Scatti accompagnati da una descrizione ironica: “Sto cercando di sparare le ultime cartucce, ben consapevole che con questa posa torno e corro dall’osteopata per la cervicale”.

Commento spiritoso che dimostra come Veronica Angeloni non si prenda troppo sul serio, e forse è anche giusto così. Soprattutto sui social, lo stile un po’ canzonato funziona e serve anche da collante con i fan, che ne apprezzano la spontaneità oltre che la bellezza. Dopo 22 anni ha lasciato la pallavolo, che le ha regalato emozioni pazzesche, e sta diventando sempre più una ragazza da copertina, pronta ancora a stupire. Sia alle Maldive che rientrando in Italia e – chissà – anche partecipando a trasmissioni televisive e sportive.