Affare Milan-Genoa: va in prestito ai rossoblu

Non si tratterebbe affatto della prima volta che il Milan ed il Genoa si ritrovino ad affrontare delle trattative importanti di calciomercato. In questa sessione estiva i rossoblù potrebbero accogliere un calciatore che non ha avuto molto spazio

L’allenatore del ‘Grifone‘, Alberto Gilardino, è pronto ad affrontare la sua prima esperienza in Serie A. Ovviamente da allenatore visto che da calciatore l’ha conosciuta sin troppo bene realizzando una montagna di gol con diverse maglie. L’obiettivo del Genoa, ovviamente, è quello di riuscire a conquistare una importante salvezza.

Soprattutto dopo solamente un anno di purgatorio in cadetteria. Tanto è vero che la dirigenza ha in programma vari incontri, con alcune società, per alcune trattative importanti di calciomercato. Ovviamente in entrata e con il possibile arrivo da parte di un rossonero, pronto a dimostrare a tutti le sue importanti qualità.

Uno dei calciatori che non ha mai avuto la possibilità di mettersi in campo è sicuramente Yacine Adli. Un vero e proprio mistero per i supporters rossoneri visto che, quelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, non ha fatto per nulla male. Il trequartista, di nazionalità algerina, ha collezionato solamente 6 presenze in questa stagione che è giunta alla conclusione. Senza mai lasciare il segno.

Milan-Genoa, affare in vista: pronto ad arrivare in Liguria

Né un gol e nemmeno un assist, ma solamente tanti punti interrogativi. In molti hanno puntato il dito contro l’allenatore Pioli, colpevole di non avergli dato lo spazio che meritava. Adesso, però, una grande possibilità la può avere direttamente dal Genoa che è pronto a garantirgli un ruolo da titolare per il prossimo campionato. Come riportato in precedenza i due club hanno (in passato) avviato molte trattative.

Per il classe 2000 si era parlato, addirittura, di un possibile ritorno in Ligue 1. L’ex Bordeaux, infatti, stava valutando seriamente di fare le valigie per ritornare nel Paese transalpino. Una possibilità che, però, potrebbe anche non concretizzarsi del tutto visto che all’ombra ci sarebbe la squadra neopromossa in Serie A pronta ad acquistarlo. Ovviamente solo in prestito, magari con diritto di riscatto. Una scelta assolutamente da non scartare.

Solamente il club di via Aldo Rossi, però, potrà decidere se applicare o meno questa possibilità. La cosa certa è che i rossoneri vogliono cederlo per fargli fare le “ossa” in un altro club e magari riaverlo a disposizione più maturo e con qualche partita ed esperienza in più.