Hamilton, la firma è ad un passo: “Questione di giorni”

Lewis Hamilton ha ormai deciso quale sarà il suo futuro. Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale bisogna attendere ancora qualche giorno

Sette titoli mondiali non gli bastano. Lewis Hamilton vuole anche l’ottavo, quello che gli consentirebbe di diventare il pilota più vincente nella storia della Formula 1 e di superare una leggenda come Michael Schumacher. Un traguardo storico che il fuoriclasse di Stevenage avrebbe già tagliato se nell’ultima gara del 2021 sul circuito di Yas Marina un pizzico di sfortuna e qualche decisione quantomeno discutibile dei commissari di gara non avessero favorito la vittoria in extremis di Max Verstappen.

Ma la rabbia e la frustrazione per quella che Hamilton considera ancora una profonda ingiustizia hanno lasciato il posto a un rinnovato entusiasmo in vista delle prossime stagioni. Se è vero che la Red Bull in questo momento è imbattibile, è certo che la Mercedes sta pian piano recuperando il terreno perduto. Il doppio podio ottenuto nel gran premio di Spagna sul circuito di Montmelò rappresenta un’iniezione di fiducia in vista delle prossime gare e soprattutto della prossima stagione.

Ed è alla luce di tutti questi fattori che Hamilton alla fine ha rotto gli indugi scegliendo di proseguire e a questo punto concludere la sua carriera in Formula 1 al volante della Mercedes. La ventilata ipotesi di un addio alla fine del 2023, con tanto di approdo alla Ferrari, viene a cadere in un istante. Lewis ha scelto ancora una volta le Frecce d’Argento e le garanzie di un prossimo rilancio fornitegli dal grande capo del team di Brackley, Toto Wolff.

Hamilton e il futuro, ora non ci sono più dubbi: la firma è imminente. Tifosi increduli

Il team principal della Mercedes, nel corso di un’intervista rilasciata a CNBC, ha di fatto preannunciato la nuova intesa raggiunta tra Hamilton e il team anglo-tedesco: “Credo che si parli più di giorni che di settimane, succederà presto”. A questo punto non ci sono più dubbi, il futuro di Lewis è ancora colorato d’argento e non di rosso, come sembrava qualche settimana fa.

Se i tifosi della Mercedes esultano, per quelli della Ferrari sfuma il sogno di vedere un fuoriclasse come l’inglese mettersi alla guida del Cavallino Rampante. E perchè no, vincere magari quell’ottavo titolo iridato sfuggito per un soffio due anni fa. Ma la trattativa tra Hamilton e il presidente John Elkann non è andata a buon fine e Lewis ha scelto di restare dov’è.