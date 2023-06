Hamilton ha scelto, l’indiscrezione è pazzesca: cos’è successo

Arriva una notizia bomba su Lewis Hamilton: sembra aver fatto una scelta che sta facendo discutere molto in questi giorni.

Lewis Hamilton ha un obiettivo chiaro in questi anni: vincere l’ottavo titolo e diventare il più vincente di sempre in F1. Al momento, è a quota sette insieme a Michael Schumacher e spera di riuscire a coronare il suo ultimo sogno sportivo.

Adesso in Formula 1 sembra iniziato un ciclo vincente Red Bull con Max Verstappen e, quindi, non è facile per lui tornare a vincere. La Mercedes dovrà fare enormi progressi per consentirgli nuovamente di lottare per la corona iridata.

Non si può dire che la scuderia di Brackley non si stia impegnando per mettergli a disposizione una macchina competitiva. Recentemente ha portato in pista una versione B della W14 e sembra che qualche miglioramento ci sia stato. Bisognerà attendere qualche gara per capire se la base sia quella giusta per pensare di battere i rivali in futuro.

F1, Lewis Hamilton: arriva un grande cambiamento nella sua vita?

Hamilton è arrivato secondo nel recente GP a Barcellona e spera di confermarsi sul podio anche nel prossimo a Montreal, pista sulla quale ha già vinto sette volte (le stesse di Schumacher) in passato. Sarà interessante vedere se la Mercedes sarà competitiva in Canada, dove ovviamente la Red Bull partirà come favorita assoluta.

Ma in questo periodo non è solo la sua carriera sportiva a interessare e a far parlare. Infatti, sembra che Hamilton abbia iniziato a frequentare Shakira, famosa cantante colombiana. Stando a quanto spiegato dal settimanale People, i due sono in una fase di conoscenza e non sono ancora una coppia ufficiale.

Hamilton e Shakira erano stati visti insieme a Miami, a cena nel ristorante Cipriani. Ovviamente, si era subito scatenato il gossip sulla loro presunta relazione. La cantante era stata al gran premio in Florida e ha poi presenziato anche a quello a Barcellona, dove i due hanno nuovamente cenato assieme. Con loro anche degli amici. La foto ha fatto il giro del mondo, anche perché si vedeva il pilota che abbracciava la donna 46enne.

Shakira è stata legata al calciatore Gerard Piqué dal 2011 al 2022. Il matrimonio è finito a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. La coppia ha anche due figli, Milan e Sasha. Per quanto riguarda Hamilton, nel suo passato c’è già stata una cantante: Nicole Scherzinger, con la quale ha avuto una relazione tra il 2008 e il 2013.