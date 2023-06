Juventus giallorossa: doppio colpo Allegri in casa Mourinho

La Juventus guarda in casa Roma per avviare il nuovo progetto tecnico: due giovani talenti nel mirino di Allegri

‘Folkloristica’, ‘disastrosa’, senza trofei’: chiamatela come volete, ma questa è stata la seconda stagione della Juve sotto la guida del tecnico Max Allegri. Il ritorno a Torino non sta certo procedendo come il diretto interessato, e come gli stessi tifosi, avrebbero sperato. I guai con la giustizia sportiva nonchè i problemi di bilancio, nonchè la mancata partecipazione alla prossima Champions League – e si trema ancora in attesa delle possibili decisioni dell’UEFA – hanno contribuito a dipingere un quadro a tinte fosche.

La proprietà e la dirigenza bianconere sono sostanzialmente obbligate ad avviare un nuovo corso: una politica di mercato che dovrà necessariamente portare a risparmiare sugli ingaggi dei big, magari anche avanti con l’età, per puntare sui giovani talenti. Possibilmente con grande margine di crescita. Preferibilmente italiani. Una sorta di ‘imitazione’ di quello che fece il Milan all’alba della gestione Elliott, quando a Milanello arrivò gente come Tonali, Bennacer, lo stesso Rafael Leao, Saelemaekers e via dicendo.

In quest’ottica il nuovo Dg Maurizio Scanavino, che ha già tracciato le linee guida, potrebbe decidere di ‘saccheggiare’ un club rivale. Si tratta della Roma di José Mourinho che, un po’ per necessità e un po’ per scelta, ha già lanciato diversi baby talenti in prima squadra nella stagione appena trascorsa.

Mercato Juve, Allegri pesca a piene mani a casa Mourinho

Stante il nuovo corso bianconero, ecco che la Juve inizia a muovere concretamente i pirmi passi. Con talenti del valore di Fagioli, Miretti, Soulé e Iling-Junior a comporre un’ottima batteria di giovani sui quali costruire l’ossatura della squadra, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di ‘esasperare’ il concetto di ‘linea verde’. La Roma rappresenta un ottimo bacino dal quale pescare, considerando anche i buoni rapporti tra i due club.

Max Allegri, che a dispetto di tutto e tutti sara ancora l’allenatore della Juve nella prossima stagione, ha già fatto due nomi. Uno si è già imposto all’attenzione del pubblico sfornando assist e andando anche a segno in una gara di campionato in Serie A. L’altro, classe 2004, è una colonna della Roma Primavera con 3 gettoni tra i grandi, per un totale di 180′ di impiego.

Stiamo parlando di Cristian Volpato e Filippo Missori. Il trequartista di origini australiane sembrava, ad un certo punto della stagione, poter entrare a far parte in pianta stabile delle rotazioni offensive dello Special One. Impiegato, dopo l’incredibile performance del ‘Bentegodi’, un po’ col contagocce dal tecnico, il classe 2003 non ha trovato molto spazio. Ma il talento è lì: tutto da vedere e tutto da scoprire.

Per quello che riguarda Missori, l’allenatore toscano lo vorrebbe con sè come ottima alternativa ad un terzino destro esperto, di rendimento, che dovrebbe arrivare dal mercato. La rivoluzione, in casa Juve, è appena iniziata.