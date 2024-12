Benfica-Bologna, spauracchio Di Maria: Italiano senza Orsolini, le ultime di formazione

Il Bologna vola a Lisbona: al Dal Luz il Benfica lo aspetta per la sfida valida per la sesta giornata di Champions League. Zero punti in classifica per i rossoblu: il dato, seppure fin troppo severo per le prestazioni offerte, è impietoso.

Per il big match di oggi Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Orsolini, che starà fuori almeno 2-3 settimane dopo il ko in Coppa Italia. Per rilevarlo salgono le quote di Iling-Junior. Davanti solito ballottaggio fra Castro e Dallinga, con il secondo in vantaggio. A completare l’attacco Ndoye a destra e Pobega sulla trequarti.

In difesa, senza Miranda e Lykogiannis, toccherà ad Holm da un lato e Posch dall’altro occupare le fasce. Dall’altra parte solito 4-3-3 per i lusitani, lo spauracchio rimane Angel Di Maria, che giocherà sul centrodestra con Pavlidis riferimento centrale e Akturkoglu sulla sinistra.

Le probabili formazioni di Benfica-Bologna

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Araujo., Carreras; Kokcu, Florentino, Arusnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lucumì; Ferguson, Moro; Ndoye, Pobega, Iling-Junior; Dallinga. Allenatore: Italiano.