Ansia Berrettini, tifosi nel panico: ha svelato tutto

Il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo si è chiuso agli ottavi di finale, in un derby tutto italiano che ha premiato Lorenzo Musetti.

Dopo la splendida vittoria ai sedicesimi contro Alexander Zverev, che aveva lasciato intravedere i segnali di una rinascita agonistica per “The Hammer”, il match con il carrarino ha invece raccontato una storia diversa. Berrettini non è mai riuscito a entrare davvero in partita. Musetti, dal canto suo, ha messo in campo solidità e brillantezza, dominando il confronto sin dai primi scambi. Il doppio 6-3 con cui ha archiviato la pratica è emblematico: Lorenzo ha saputo tenere in mano il pallino del gioco, approfittando anche delle difficoltà del rivale, che ha perso due volte il servizio nel primo set e ha faticato a trovare soluzioni efficaci nei momenti chiave del secondo.

Il pubblico del Centrale “Ranieri III” si aspettava un match equilibrato, ma ha assistito invece a un confronto a senso unico. Berrettini ha provato a reagire, a trovare ritmo, ma i suoi colpi non avevano profondità né continuità. I due games finali sono stati lo specchio della sua giornata: poche idee, esecuzioni in ritardo, e nessuna vera occasione per rientrare. Solo nel finale si è compreso che qualcosa non andava: Berrettini ha chiesto un medical timeout per un problema alla pianta del piede destro, che ha fortemente limitato la sua mobilità.

Infortunio Berrettini, niente alibi: “Non è stato il piede a farmi perdere”

Il problema fisico di Matteo Berrettini è emerso con evidenza solo nel secondo set del derby contro Lorenzo Musetti, quando il romano ha chiamato un medical timeout sul punteggio di 6-3 4-3 per il carrarino. Durante la sospensione del gioco, Berrettini si è tolto la scarpa destra rivelando una vistosa fasciatura alla pianta del piede, segno evidente che il fastidio era già presente prima dell’inizio della sfida. Il fisioterapista è intervenuto con un massaggio alla gamba e al piede per cercare di alleviare il dolore che “The Hammer” accusava durante la corsa e nei piegamenti.

Al rientro in campo, tuttavia, le difficoltà sono rimaste. Il finalista di Wimbledon 2021 ha continuato a muoversi con cautela, mostrando gli stessi limiti di prima e cedendo rapidamente gli ultimi due game dell’incontro. La smorfia finale e il corpo rigido raccontavano più delle parole, ma Berrettini , di cui rimane il favore fatto a Sinner battendo Zverev, ha comunque scelto di non nascondersi dietro al dolore. Non è il piede che mi ha fatto sbagliare. Mi fa male, certo: ma non ho perso per quello – ha dichiarato a fine match – la cosa importante è che non mi sono fatto male.