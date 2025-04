L’Inter prova a scappare da Conte: 3-1 al Cagliari e +6 dal Napoli per due notti

L’Inter batte 3-1 il Cagliari e prova a scappare: al momento la classifica dice che i nerazzurri sono a +6 dal Napoli, impegnato lunedì sera contro l’Empoli.

Inzaghi cambia e fa riposare diversi dei suoi assi. Fuori Thuram, Bastoni, Mkhitaryan e Pavard, spazio ad Arnautovic, Carlos Augusto, Frattesi e Bisseck. La sostanza rispetto all’autorità mostrata pochi giorni fa a Monaco però non cambia in un San Siro in festa.

Al 13′ l’Inter infatti è già avanti: Marko Arnautovic “ruba” palla a Lautaro Martinez e scarica un bolide che batte Caprile per il vantaggio nerazzurro. Al 24′ Piccoli a tu per tu con Sommer si fa ipnotizzare dallo svizzero. E’ il più classico di “gol sbagliato, gol subito”, dato che un minuto dopo ancora Arnautovic serve Lautaro Martinez in profondità, l’argentino supera il portiere con un dolce scavetto e raddoppia per la squadra di Inzaghi. Al 43′ altra bella giocata di Arnautovic, sullo sviluppo dell’azione Lautaro Martinez sfiora il tris per l’Inter in acrobazia.

Inter-Cagliari 3-1: la partita

Dopo un primo tempo entusiasmante per l’Inter, la ripresa inizia come peggio non potrebbe per i nerazzurri: Coman apre per Augello, cross per Piccoli che di testa supera Sommer riaprendo la partita. La paura passa dopo una decina di minuti: cross da corner di Dimarco, Bisseck di testa incorna il 3-1. Bisseck sfiora la doppietta personale nel finale, l’Inter gestisce e la nota stonata è rappresentata dall’ennesimo stop: Zalewski viene sostituito acciaccato. Inter momentaneamente a +6 dal Napoli in vetta alla classifica, in attesa della sfida degli azzurri contro l’Empoli di lunedì sera.