Infortunio tremendo, si rompe il crociato: stop di almeno 6 mesi

L’esito degli esami è stato di quelli peggiori per Noemi Kolly, altra sciatrice rimasta coinvolta in una brutta caduta nel Circo Bianco in Coppa del Mondo. L’atleta svizzera di 26 anni che conquistò l’argento ai Mondiali juniores del 2019 tenutisi a Val di Fassa, si è infortunata durante l’allenamento a Copper Mountain svoltosi nella giornata di mercoledì e la diagnosi è stata purtroppo spietata: rottura del legamento crociato anteriore e lesione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro.

Kolly dovrà stare fuori almeno sei mesi prima di ritornare sugli sci e ciò significa che la sua stagione è già bella che finita. A comunicare il suo infortunio è stata la federsci elvetica che ha fatto sapere come la 26enne verrà operata nel corso di questa settimana, prima di dare il via all’iter riabilitativo e rieducativo. Una brutta botta per Kolly che aveva riposto tante speranze in questa Coppa del Mondo, ma la brutta caduta subita le ha tolto tutto in un attimo.

La caduta avvenuta nella giornata di mercoledì era subita apparsa brutta e gli esami lo hanno confermato in toto: per Noemi Kolly la stagione sciistica si è chiusa a dicembre.

Non fortunatissima fin qui la federsci elvetica che ha preso un bello spavento anche per la propria squadra maschile visto che nella giornata di venerdì anche Arnaud Boisset era caduto sulla “Birds of Prey”, battendo violentemente la testa sulla neve. Per fortuna, le conseguenze non sono state serie e tanto lo sciatore elvetico quanto i suoi compagni hanno tirato un sospiro di sollievo, non avendo riportato danni alle ossa o ai legamenti. La Kolly, invece, è stata sfortunata ed ora sarà sottoposta ad operazione chirurgica prima di iniziare l’iter riabilitativo.

La sciatrice elvetica era una delle più promettenti del team femminile della Svizzera e per la sua federsci si è trattato di sicuro di un duro colpo. Kolly è già tornata in Svizzera e l’operazione si terrà questa settimana, con l’atleta che sarà obbligata a fare il tifo per i suoi connazionali da lontano.