Tennis, lato B da urlo: riflessi piccanti sullo yacht

Il mondo del tennis è ai piedi dell’atleta influencer ventunenne originaria degli Stati Uniti d’America che fa facendo impazzire tutti.

Se c’è uno sport che negli ultimi anni ha fatto registrare maggiore pubblico, sia a livello maschile che femminile, questo è senz’altro il tennis. Grazie ad eventi sempre più di caratura mondiale e ad atleti capaci di rubare la scena, lo sport parecchio in voga dagli anni ottanta, sta finalmente tornato a godere di quelli che erano i risultati di un tempo.

Importanti risultati, ottenuti dai mostri sacri di questa disciplina uniti a quelli dei più giovani, hanno contribuito a riportare questo sport in cima alle preferenze del pubblico. In alcuni casi ad attirare l’attenzione dei fan è anche la bellezza di qualche atleta, specialmente per quanto riguarda il tennis femminile. Ci sono alcune sportive che hanno letteralmente rubato la scena, sia in campo che fuori.

Proprio come ha fatto la giovane Olivia Ellott, studentessa universitaria nati negli Stati Uniti che, nonostante sia ancora agli inizi della propria carriera, ha già fatto breccia nel cuore di molti. Merito del suo carattere spigliato, dei suoi risultati, ma anche di un aspetto fisico che se non avesse sfondato nel mondo del tennis le avrebbe potuto tranquillamente permettere di intraprendere un’avventura nell’alta moda.

Tutti pazzi per Olivia Elliott, le foto al mare lasciano senza fiato

Chi è più curioso e si è fatto un giro sui social network della Elliot, in più di 50 mila hanno deciso di seguirla, e raramente è rimasto deluso. Il suo account Istagram ufficiale è letteralmente inondato di scatti conturbanti che aiutato a farsi un’idea ben precisa sulla bellezza della tennista. Specialmente grazie a questo suo scatto in vacanza a bordo di uno yacht.

Lato B in bella vista per Olivia Elliott che non ha nulla da nascondere. Nemmeno di spalle dopo può vantare delle curve in grado di lasciare i fan senza fiato. Tutto merito della giovane età, non c’è dubbio, ma anche del duro lavoro fatto sul campo. Il tutto accompagnato da un volto spesso sorridente che rendi i suoi occhi celesti ancora più magnetici.

Insomma, tra un match e una sessione di studio la tennista influencer non disdegna nemmeno un po’ di relax. Specialmente in questo periodo estivo dove l’università è in pausa, proprio come la sua carriera da tennista. Ora il suo obiettivo è ricaricare le batterie per tornare alla carica più in forma di prima.