Cuadrado cambia squadra, è finita con la Juve: i dettagli

Anche in questa stagione travagliata è stato tra i riferimenti Massimiliano Allegri, ma per Cuadrado non ci sarà il rinnovo

Juan Cuadrado negli ultimi anni ha vestito tanti ruoli per consentire alla Juventus di cambiare pelle. Arrivato in bianconero come esterno offensivo, l’ex Lecce si è mosso prima da mezzala, quindi negli ultimi anni l’arretramento sull’out destro. Per Massimiliano Allegri è stato esterno basso sia nel 3-5-2, sia nel 4-3-3, spesso sbagliando ma uscendo sempre dopo aver dato tutto.

Nel campionato appena concluso, per lui 31 gettoni, 1 gol e 3 assist. Due recite in Coppa Italia, 8 in Europa League e 6 in Champions. Insomma, il pendolino di Necocli per il tecnico della Continassa era quasi una certezza.

Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus dopo 314 gare, 26 gol e 65 assist. In bacheca col bianconero ha messo 5 scudetti, 4 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane.

Come rivela juventusnews24.com, la Vecchia Signora ha deciso di fare a meno del colombiano. Dopo una lunga riflessione, si è optato per l’addio all’esterno che a 35 anni sarà libero di cercarsi un altra squadra da svincolato. In passato si era parlato di un interesse della Roma, vedremo se i giallorossi torneranno all’attacco. La scelta sul giocatore portato in Italia dall’Udinese è maturata al termine di un confronto tra Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, ds della Under 23 ma di fatto attuale uomo mercato dei bianconeri.

Cuadrado saluta la Juve: gli eredi nel mirino

Ora il tecnico livornese deve scegliere l’erede di Cuadrado, secondo Sky Sport, sul taccuino sono finiti due profili decisamente diversi. Il primo nome è quello di Emil Holm, 23 anni compiuti il 12 maggio, retrocesso con lo Spezia cui è vincolato fino al 2026. Lo svedese è stato prelevato nel 2021 dal SönderjyskE, un anno di prestito poi l’acquisto definitivo nel 2022 a zero.

La stagione dell’esterno in realtà è terminata l’11 febbraio 2023, 26 minuti con l’Empoli poi ai box per la pubalgia, fatto salva una convocazione il 2 aprile scorso nella sfida con la Salernitana. Holm potrebbe essere un acquisto a basso costo, un talento su cui lavorare ma difficilmente Allegri lo butterebbe nella mischia da subito.

La seconda strada porta al Real Madrid dove gioca il quasi 32-enne Lucas Vazquez (li compirà il 2 luglio), esterno più maturo con nove gettoni nella maggiore selezione spagnola. Vazquez con i Blancos in questa Liga vanta 23 recite, 4 gol e due assist nei 1141 giocati.

Oer Carlo Ancelotti non è intoccabile, il contratto in scadenza 2024 potrebbe agevolare la sua cessione. Oltre a questi due nomi, alla Juventus sono stati accostati Mazzocchi della Salernitana e Odriozola del Real Madrid. Dal prestito al Bologna alla Continassa tornerà Cambiaso.