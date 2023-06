Ferrari, sostituto già trovato: l’addio è immediato

In casa Ferrari rischiamo di vedere una nuova clamorosa rivoluzione. Una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Doveva essere l’anno della rinascita in casa Ferrari. Dopo anni difficili la storica compagnia automobilistica è ripartita per tornare grande e cercare quel titolo che ormai manca da circa vent’anni.

La Rossa ha cambiato lo storico team Principal Binotto ed è ripartita con Vasseur, ma almeno finora i risultati non hanno rispettato le attese. O meglio, sebbene sembrava impossibile, quest’ultimo è riuscito a fare addirittura peggio del suo predecessore. La Ferrari è in grossa difficoltà e, a metà stagione, è nettamente distante dalla Red Bull (e non solo).

Se vetture come l’Aston Martin e (nell’ultimo Gran premio soprattutto) Mercedes sono apparse in risalita non si può dire lo stesso per la Ferrari che più volte con Leclerc e Sainz è arrivata distante anni luce rispetto i primi e in generale rispetto al podio. Ora iniziano i primi dubbi anche su Vasseur e la sua posizione è tutt’altro che saldissima. Nelle ultime ore sono nati infatti dei clamorosi rumors sul futuro della Rossa con Elkann che potrebbe cambiare subito.

Ferrari, Vasseur può dire addio

Come riportato da Formula Passion l’edizione del Corriere dello Sport ha lanciato un’autentica bomba di mercato. La Ferrari starebbe valutando l’innesto come team principal di Antonello Coletta, esponente della Ferrari da ben 26 anni e letteralmente tra i protagonisti della vittoria (storica) della Rossa nell’ultima 24 ore di Le Mans. La Ferrari non partecipava a questa storica competizione da anni e al suo rientro, nel centenario della 24 Ore, ha trovato un successo straordinario. Tutto il mondo ne parla ed ora Colella potrebbe fare un clamoroso salto.

Il Mondiale Piloti manca alla Ferrari dall’ormai lontano 2007 e Coletta potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la situazione della monoposto. Leclerc e Sainz attendono novità e secondo il Corriere Elkann sta lavorando ad una Ferrari vincente, da vedere se subito o nelle stagioni 2025 o 2026.

Allo stesso tempo il quotidiano sottolinea che anche Coletta dovrà valutare il da farsi e decidere se abbandonare il modello vincente della 24 Ore e ripartire o se restare nella Comfort Zone lontano dalla Formula Uno. I prossimi mesi e magari i prossimi Gran Premi saranno decisivi per capire il futuro di Vasseur e il suo atteggiamento davanti ai risultati della Rossa. Tutti sono sotto osservazione, compreso Leclerc e Sainz e i tifosi sperano di non assistere più a passi falsi.