Frattesi: accelerata Inter, ma Carnevali mette le cose in chiaro

Ambito e conteso da più club Davide Frattesi è l’uomo mercato delle ultime ore. Il centrocampista del Sassuolo ha a più riprese espresso la volontà di rimanere in Italia e per lui all’interno dei confini nazionali la scelta è ampia. Verosimilmente gli ultimi riscontri hanno portato a un’accelerazione non indifferente da parte dell’Inter rispetto alle restanti Roma, Juventus e in coda anche Milan.

Inter in pole su Frattesi, ma attende una cessione

I nerazzurri lo bramano e Frattesi risponde positivamente. L’accordo secondo quanto trapela è già stato trovato tra la società di Zhang e il club neroverde. Si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per 35 milioni. Inoltre si aggiunge anche una contropartita tecnica, ovvero l’attaccante Samuele Mulattieri riscattato dal Frosinone (l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di controriscattarlo versando circa 500 mila euro di differenza).

Sulla base di quanto detto però di concreto rimane poco. La trattativa, infatti, viene verosimilmente messa in stand-by dall’Inter in attesa di concluderla solo dopo un’avventura cessione. La situazione in uscita per quanto concerne i nerazzurri è poco movimentata, considerando il dialogo fermo con i Blues per la questione Onana e l’interesse scemato nei confronti di Dumfries. Al momento poco trapela anche su Brozovic e Correa; il primo a fare le valige potrebbe essere Edin Dzeko con destinazione Fenerbahce.

Carnevali: “Per il momento non c’è nessun accordo”

Ad impensierire l’Inter sull’operazione Frattesi è Giovanni Carnevali. Il dirigente del Sassuolo in mattinata ha rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto trapelato sull’accordo con i nerazzurri: “Per il momento non c’è nessun accordo e nessun passo avanti con nessuna società”. Poi l’amministratore delegato neroverde si dice dispiaciuto per la scelta del giocatore di rifiutare la Premier: “Mi spiace la decisione del ragazzo di non andare in Premier. Da lì era arrivata una delle richieste più importanti. A questo punto le decisioni dovremo prenderle in tre e non solo il giocatore o chi per egli. Non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società e abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di continuare anche con grandi campioni come Frattesi”.