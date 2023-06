Il dettaglio allo specchio è piccante: Cecilia Rodriguez è scottante

Cecilia Rodriguez continua ad incantare i propri fan sul noto social Instagram. Il suo profilo, infatti, conta già 4,7 milioni di follower.

Cecilia Rodriguez è una modella trentenne Argentina, sorella della più famosa Belen. Negli ultimi anni, soprattutto per via delle sue apparizioni televisive, la bella Cecilia ha ottenuto sempre più successo.

Nel 2015, infatti, partecipa alla decima edizione de L’Isola dei Famosi, per poi prendere parte al noto reality show Grande Fratello Vip nel 2017. Durante la propria permanenza nella casa più ‘spiata’ d’Italia, conosce il suo attuale fidanzato Ignacio Moser. Durante la trasmissione Cecilia era fidanzata da ben 4 anni con Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. Dopo una decisione sofferta, Cecilia decide di lasciare Francesco in diretta TV. Cecilia e Ignacio, che avevano deciso di sposarsi ad Ottobre, hanno deciso di rimandare le nozze a data da destinarsi.

Le apparizioni televisive hanno portato la bella modella a spopolare, in Italia e non solo. Nel 2020, proprio insieme ad Ignazio, Cecilia ha condotto il programma sulla rete televisiva MTV: Ex on the Beach Italia. Essendo molto attiva sul proprio profilo Instagram, spesso carica scatti che la ritraggono in tutta la propria bellezza. A tal proposito, uno degli ultimi scatti caricati ha lasciato i propri follower a bocca aperta.

Cecilia Rodriguez scalda Instagram, fan a bocca aperta: lo scatto è bollente

Cecilia Rodriguez incanta il proprio profilo Instagram ogni giorno che passa. Visti i 4,7 milioni di follower, i contenuti postati dalla trentenne suscitano grande interesse nel pubblico.

La nuova foto postata non è da meno, ed evidenzia tutta la bellezza della modella. Nello scatto, si può vedere la bella argentina di fronte allo specchio con in mano un rossetto e, soprattutto, un intimo che lascia intravedere le forme del suo lato A. La foto pubblicata, oltre a moltissimi like, a ottenuto più di 200 commenti, con i follower che come prevedibile si sono scatenati.

Scorrendo si possono leggere svariati commenti, da quelli più ‘teneri a quelli più ‘coloriti’. La donna risulta comunque molto amata dai propri fan, che non perdono occasione nel farle i complimenti per la propria bellezza. In attesa di un nuovo scatto, i follower continuano ad apprezzare tutti gli altri contenuti postati dalla bella modella, sempre più al centro del mondo social.