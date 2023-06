Koulibaly e non solo: scambio a tre con l’Inter

Koulibaly è diventato l’obiettivo primario per l’Inter, che potrebbe trattare un maxi scambio con il Chelsea

I nerazzurri vogliono l’ex Napoli Koulibaly per rinforzare la difesa. La trattativa con i londinesi potrebbe allargarsi ulteriormente.

Archiviata la stagione, è già tempo di mercato per l’Inter. I nerazzurri potrebbero necessitare di un massiccio intervento sulla rosa a causa di numerose situazioni in bilico fra scadenze di contratto, fine prestiti e giocatori che non rientrano più nel progetto. Uno dei reparti che necessiterà di nuovi innesti è sicuramente la difesa a causa dell’addio certo di Skriniar direzione PSG: l’obiettivo primario per sostituirlo, ad oggi, è Koulibaly.

La trattativa con il Chelsea, però, potrebbe essere molto più ampia diventando un maxi scambio che coinvolgerebbe altri due giocatori.

Koulibaly, l’Inter ci prova: ipotesi maxi scambio

Non è stata una stagione semplice per Koulibaly. Al Chelsea non ha avuto continuità nel minutaggio e nemmeno nel rendimento e l’annata travagliata dei Blues non lo ha sicuramente aiutato. In Premier League ha giocato solamente 23 partite, di cui 20 da titolare, segnando due gol e fornendo un assist. La sua permanenza a Londra è tutt’altro che scontata: l’elevato numero di centrali presenti in rosa lo potrebbe spingere a cercare una nuova avventura.

L’Inter lo accoglierebbe a braccia aperte. I nerazzurri necessitano di un difensore per sostituire Skriniar e l’ex Napoli è diventato il candidato principale. Tuttavia, i discorsi con il Chelsea potrebbero diventare molto più ampi arrivando a coinvolgere anche altri giocatori. In particolare, c’è da risolvere la questione Lukaku, che vorrebbe rimanere a Milano: il belga spinge per la permanenza, ma sarà necessario trovare un nuovo accordo. Infine, i Blues apprezzano particolarmente Onana.

Difficilmente si potrà imbastire uno scambio a tre, ma è più probabile che ci sia molto movimento sull’asse Milano-Londra. In primis, ci sono delle valutazioni molto diverse per i tre calciatori e, nel caso specifico di Lukaku, è più probabile che si giunga ad un accordo per il rinnovo del prestito (questa volta con possibile diritto o obbligo di riscatto). I nerazzurri non vorrebbero privarsi di Onana per una cifra inferiore ai €60 milioni, mentre è da capire con che formula si potrebbe trattare per Koulibaly.

Più marginalmente, invece, l’Inter sarebbe interessata ad altri due Blues: Chalobah (già cercato un anno fa) e Loftus-Cheek, che piace al Milan e che in passato è stato accostato alla Lazio. Si prospetta dunque un’estate rovente per questi due club, che avranno diversi colloqui per trovare degli accordi.