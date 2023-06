Lucia Javorcekova, vestito a rete: si vede tutto

Lucia Javorcekova praticamente senza veli, abbigliamento e pose illegali per la super modella: immagini da infarto

Le immagini che ritraggono sui social Lucia Javorcekova lasciano sempre il segno, ormai da anni. Ma il bello, con la splendida modella slovacca, è che non riusciremo mai ad abituarci e ad assuefarci del tutto al suo fascino stratosferico, per il quale c’è sempre modo di sorprendersi ogni volta.

Bellezza superlativa e da capogiro, Lucia è tra le modelle e influencer più amate dal pubblico internazionale. Con una larga fetta di sostenitori che vengono dall’Italia, grazie alla fama imperitura che si è guadagnata a partire dal 2015. All’epoca, in molti lo ricorderanno, la sua apparizione televisiva in un celebre servizio de Le Iene che ha fatto la storia ha lasciato davvero tutti senza parole. Rispondendo alla sfida lanciata dal programma, Lucia si esibì senza veli, mettendo in mostra forme esplosive che nessuno ha più potuto dimenticare.

Inevitabilmente, la sua pagina social è diventata un vero e proprio cult. E continua ad accumulare ammiratori su ammiratori, sempre di più. Ormai, ha superato il muro dei 3 milioni e mezzo di followers su Instagram, una cifra destinata a crescere ulteriormente. La magnetica e provocante 33enne da’ spettacolo in ogni occasione, dalle spiagge del Messico, lì dove vive ormai da qualche anno con il fotografo Krjstian Grejtak. Che è diventato suo marito lo scorso anno e che è sostanzialmente la ‘regia’ dietro le sue immagini più seducenti e intriganti.

Lucia Javorcekova, non serve nemmeno lo zoom: un capolavoro mai così seducente

Le ultime di queste, in particolare, raccolgono la solita valanga di like e commenti estasiati. Anche più del solito, grazie al look ultra provocante di Lucia, in uno scatto tra i più bollenti mai visti.

Soltanto un vestito a rete a coprirla, senza intimo al di sotto, mettendo in bella mostra le sue curve spaziali. La visione del suo lato A strabordante, in purezza, è da urlo e non necessita nemmeno dello zoom. Applausi a scena aperta da parte di tutta la community, che sa, in qualsiasi periodo dell’anno, di poter contare su immagini irripetibili e uniche nel loro genere. Ancor di più, però, in estate, con le temperature che iniziano a salire in maniera vertiginosa. A queste condizioni, resistere si fa impresa davvero ardua.