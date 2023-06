Verstappen-Ferrari: l’annuncio lascia senza parole

Verstappen ha rilasciato una dichiarazione importante sul suo futuro, rispondendo all’ipotesi di un trasferimento in Ferrari.

Max Verstappen e Red Bull sono il punto di riferimento della F1 in questo periodo storico. Quella austriaca è la macchina migliore della griglia, ma è tra le mani del pilota 25enne che domina.

Un dominio che può durare ancora qualche stagione, se la concorrenza non lavorerà nella giusta direzione. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Alpine sono chiamate a effettuare un grande sforzo per interrompere il ciclo vincente.

Nel 2026 ci sarà un grosso cambio di regolamento che riguarda i motori e non bisogna escludere un rimescolamento delle carte, però prima di allora la scuderia di Milton Keynes e l’olandese possono macinare vittorie. Vedremo se ci sarà una reazione veemente delle squadre rivali.

F1, Max Verstappen in Ferrari? Non c’è chiusura totale

Verstappen rimarrà in Red Bull almeno fino al 2028, anno nel quale scade il suo contratto. Nel marzo 2022 ha firmato il rinnovo più lungo nella storia della F1, legandosi al team di Milton Keynes per ancora tante stagioni. Una scelta che testimonia la sua grande fiducia nella sua attuale squadra. Non ha avuto dubbi a firmare.

E cosa farà Verstappen dopo la scadenza contrattuale? Manca tanto tempo, quindi è difficile fare pronostici, ma è normale pensare che possa volere una sfida diversa da quella che gli offre la Red Bull. Difficile che un pilota rimanga legato allo stesso team e non provi a mettersi alla prova altrove.

Naturale immaginare che Max possa essere interessato a provare a vincere con la Ferrari, la scuderia più vincente della storia della F1. Interpellato da Sky Sports su questo ipotetico trasferimento, il due volte campione del mondo è stato chiaro: “La Ferrari ha una storia incredibile ed è una squadra meravigliosa, ma il mio obiettivo sarà sempre quello di guidare la macchina più veloce. Non ho il desiderio di correre per una scuderia specifica. Se succede, succede“.

Verstappen non chiude a un futuro passaggio in Ferrari, però è molto diretto nell’affermare che a lui interessa vincere. La sua priorità è assicurarsi una monoposto che gli consenta di conquistare titoli, indipendentemente dal nome del team.

Nel 2028 avrà 31 anni e correrà ancora per qualche stagione. Ha sempre detto di non volere una carriera in Formula 1 eccessivamente lunga, non arriverà a corrervi a 41 anni come Fernando Alonso. Gli piacerebbe cimentarsi nelle gare di endurance, come la celebre 24 Ore di Le Mans. Ha dichiarato più volte di volerla disputare appena terminerà con la F1.