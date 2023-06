Leclerc rivela il suo futuro, anticipazione incredibile

Leclerc fa una rivelazione su un suo obiettivo importante per il futuro: non l’aveva mai detto prima di oggi.

Il grande sogno di Charles Leclerc è laurearsi campione del mondo di F1 con la Ferrari. Non è un segreto, lo ha detto più volte e continua a ribadirlo. Anche se è ancora lontano dal poterlo realizzare, spera di riuscirci presto.

Il positivo inizio di 2022 aveva illuso sia lui sia i tifosi di poter finalmente interrompere il lungo digiuno. L’ultimo campione ferrarista è stato Kimi Raikkonen nel 2007, poi solo Felipe Massa (2008) e Fernando Alonso (2010 e 2012) sono riusciti a lottare per il titolo piloti fino all’ultima gara del campionato.

Si pensava che la lezione del 2022 fosse stata utile per realizzare una monoposto vincente per quest’anno, invece la SF-23 è meno competitiva della F1-75. La concorrenza, Red Bull in testa, ha lavorato meglio. Adesso la scuderia di Maranello deve lottare non solo con la Mercedes, ma anche con l’Aston Martin. È quarta in classifica costruttori.

F1, Charles Leclerc svela un suo obiettivo

Leclerc è molto frustrato per questa situazione, anche se deve essere bravo a mantenere la calma e a trascinare la squadra. Deve comportarsi da leader, seppur non sia facile accettare di essere al quinto anno in Ferrari senza chance di vincere il Mondiale di F1.

Il contratto di Charles scade nel 2024 e ci sono dubbi sul suo rinnovo. Nonostante ribadisca sempre il suo amore per la Ferrari e il desiderio di vincere con la tuta rossa, deve anche pensare a quella che può essere la migliore opzione per diventare campione in Formula 1.

Non è un segreto l’interesse della Mercedes, che rinnoverà un altro anno con Lewis Hamilton e poi potrebbe anche valutare un cambiamento se l’inglese dovesse ritirarsi. Sono trapelati anche rumors su Aston Martin e Alpine, scuderie che hanno fame di successo.

Leclerc si è preso del tempo, in questo momento la stessa Ferrari non ha avviato la trattativa. Il focus è sul miglioramento della monoposto e sul dare il massimo possibile nei weekend di gara. Più avanti si parlerà di contratto.

In attesa di correre e di trattare, il pilota monegasco non ha nascosto una sua ambizione per il futuro: “Mi piacerebbe correre la 24 Ore di Le Mans – ha detto ad Eurosport – perché è un evento incredibile. Non so quando lo farò“. Nell’ultimo weekend era in Francia e ha assistito al successo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, certamente gli è venuta voglia di correre la storica gara di endurance in futuro.