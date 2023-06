Paola Egonu scatenata su Instagram: così non l’avete mai vista

Paola Enogu dal lato inedito e in splendida forma, la pallavolista si gode le vacanze con foto decisamente vibranti per il popolo dei social

La schiacciatrice della Nazionale e del Monza si gode ora un po’ di relax: un’estate da vivere al meglio in giro, cercando di divertirsi il più possibile insieme ai suoi cari. A giudicare dalle ultime foto, ci sta riuscendo molto bene.

Sta ritrovando la tranquillità e con essa anche la voglia di stupire. La stagione pallavolistica si è appena conclusa per Paola Egonu e senza dubbio in maniera positiva, avendo vinto in Turchia, ritrovato poi la Nazionale e nel mezzo anche aver trovato un buon ingaggio in Italia, tornando nella Superlega.

Dalla prossima stagione sarà la leader della Vero Monza, una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per puntare allo scudetto. Tutto dipenderà anche dalla verve di Paola Egonu, leader della squadra e pronta a dare il massimo, ma dopo aver prima lasciato un buon ricordo ai fan per iniziare al meglio quest’estate.

Paola Egonu, foto da urlo sui social

La schiacciatrice è spesso al centro dell’attenzione, è una delle pallavoliste più seguite d’Italia e non solo. Lo sa bene coach Mazzanti, non si può fare a meno del suo talento in Nazionale, proprio perché è una delle poche atlete sempre continue nel corso di un match. Roba non da poco, a dimostrazione di come la concentrazione sia un fattore necessario, da migliorare possibilmente anche dosando le energie. Come sta facendo, d’altronde, in questo momento: le ultime foto vedono Paola Egonu a Manchester, ed è davvero in splendida forma.

Un vestito particolare e la classe della città inglese per diventare subito virale, nello scatto realizzato da sua sorella. Il viaggio in Inghilterra insieme ai suoi cari porta così a qualche momento di relax e divertimento condiviso per Paola Egonu che vuole stare vicino alla sua famiglia prima di ricominciare in palestra, in questo caso con la preparazione pre-campionato.

La Egonu è slanciatissima, il sorriso e la forma della pallavolista la dicono lunga sulle motivazioni per il prossimo futuro. Dopo le vittorie in Turchia, vuole ovviamente confermarsi anche in Italia e la sfida in Superlega appare difficile ma non impossibile. Paola come paladina di mille battaglie, è ormai un volto rappresentativo per la pallavolo italiana e su di lei si ripongono anche le speranze per il trionfo delle azzurre.