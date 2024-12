Le parole di Inzaghi in conferenza stampa dopo il ko col Bayer Leverkusen: “Volevo inserire Buchanan, perché Bisseck, Bastoni e De Vrij saranno titolari anche a Roma, dove non ci saranno ancora Pavard e Acerbi. Però Buchanan negli ultimi tre giorni aveva rallentato un po’ perché aveva un fastidio che si portava dietro dopo il Parma. Ho visto Taremi che ha fatto un ottimo lavoro e ho pensato di inserire Arnautovic per non correre rischi con Buchanan”.