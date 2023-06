Olanda-Italia 2-3: Azzurri terzi in Nations League

Bella vittoria dell’Italia di Roberto Mancini che, di fronte allo stadio quasi completamente a favore dell’Olanda padrona di casa a Enschede. La squadra azzurra, rimaneggiata rispetto alla semifinale contro la Spagna, vince grazie ad un grande primo tempo in cui annichilisce la squadra di Koeman. Da segnalare l’ottima prestazione in difesa del granata Alessandro Buongiorno.

SUBITO ITALIA, OLANDA SPENTA

L’Italia comincia subito molto forte e nella prima parte di gara trova subito il vantaggio. Gli Azzurri col tridente inedito Raspadori, Retegui e Gnonto si trova molto bene e soprattutto ha il supporto di terzini e mezzali.

Al minuto numero 6, un cross di dalla destra, viene mancato da Retegui in sforbiciata. La palla arriva a Raspadori sul secondo palo, che controlla e cede di suola all’accorrente Dimarco che tira fortissimo verso lato opposto e fulmina Bijlow: 1-0.

Al 20’ una palla che arriva a Gnonto sul limite dell’area, viene calciata forte dall’ex Inter. Il pallone, deviato, carambola sul petto di Frattesi solo davanti a Bijlow non sbaglia.

Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo l’Olanda spinge ma senza trovare gol o potenziali grandi occasioni.

DIFESE DISTRATTE

Il secondo tempo comincia allo stesso modo. Gli Oranje di Van Gaal, spinti anche dal pubblico di Enschede. Gli olandesi si fanno sempre più minacciosi. La spinta degli olandesi si ferma verso la fase centrale del primo tempo. Paradossalmente, però, proprio in questa fase Bergwijn raccoglie un pallone in area, manda a vuoto Dimarco e fulmina Donnarumma. Distanze accorciate.

Mancini prova a scuotere la squadra. I suoi cambi fanno effetto. Chiesa crea due occasioni, la seconda è quella buona per il gol. Per l’esterno della Juventus è il primo gol dopo due anni in Nazionale.

L’Olanda prova a reagire nel finale. Prima trova un gol fortunoso con Weghorst, annullato per fuorigioco, poi su una bella imbucata centrale in area di rigore, trova il 2-3 con la segnatura firmata Wijnaldum.

Nel lunghissimo recupero, Pellegrini di si divora il 2-4, dopo un bel contropiede ben manovrato da Chiesa e Barella. Dopo oltre 10 minuti di extra time, finisce 2-3 per gli Azzurri, terzi nella Nations League 22/23.