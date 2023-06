Spagna-Italia 2-1: azzurri puniti al 90′

Giugno beffardo per l’Italia. In Olanda l’epilogo è lo stesso delle quattro finali degli ultimi quindici giorni, ma per gli azzurri lo stop arriva con un turno di anticipo. Il cammino dell’Italia in Nations League si arresta in semifinale al cospetto della Spagna. La squadra di De La Fuente si è imposta per 2-1. La rete decisiva è di Joselu all’88’, che si somma a quella di Yeremi Pino, rendendo vano il penalty insaccato da Immobile.

Primo tempo: Spagna avanti dopo 3′, il pari dell’Italia arriva dal dischetto

Pronti, via. È la Spagna ad accendere immediatamente la sfida, il primo sprint mette in difficoltà la difesa azzurra con il tiro di Rodri che termina alto. Ma due minuti più tardi il brivido si concretizza con il vantaggio degli spagnoli. Donnarumma serve Bonucci che tenta un dribbling mal riuscito e regala l’occasione a Pinto che insacca senza difficoltà alle spalle dell’estremo difensore azzurro. I minuti iniziali sono concitati, l’Italia spinge in cerca del pareggio e l’occasione si presenta dal dischetto all’11’. Le Normand sbraccia in area e intercetta il tiro di Zaniolo; dagli undici metri è Immobile a ristabilire il pareggio.

Sull’1-1 il ritmo della sfida si alza notevolmente e si susseguono numerose occasioni ghiotte. Per la Spagna tenta il sinistro Jessica Navas, ma la sfera termina a filo sopra la traversa. Gran bel gioco per l’Italia al 21’ con Jorginho che allunga a pennello per Frattesi, il giocatore del Sassuolo controlla e trova la rete, ma la bandierina dell’offside si alza e il risultato resta invariato. La risposta dall’altra parte arriva con Morata che impensierisce Donnarumma con un potente tiro dal limite. La prima intensissima frazione di gara si conclude quindi con una rete a testa.

Secondo tempo: la beffa arriva all’88’

In avvio di ripresa il copione è uguale a quello dei minuti iniziali. La Spagna è aggressiva e propositiva in avanti; al 49’ ha una doppia chance con Merino prima e Morata subito dopo. Gli azzurri subiscono verosimilmente in maniera passiva. Siamo al 52’ quando Rodri sfiora la rete con una mezza acrobazia che termina di poco sopra la traversa. L’Italia cerca la reazione, ma Unai Simon è vigile e si rende protagonista con una parata impeccabile su azione di Frattesi al 64’. La Spagna passa nel finale grazie alla rete di Joselu nata dall’intuizione di Jordi Alba in un primo momento arginato da Acerbi, murato anche Rodri è il terzo spagnolo a beneficiare da distanza ravvicinata e firmare il definitivo 2-1.

L’Italia saluta anche l’obiettivo Nations League, la squadra di Mancini tornerà in campo domenica alle 15.00 contro l’Olanda per decidere il 3º e 4º posto. Gli spagnoli, invece, sono attesi domenica sera a Rotterdam per la finalissima contro la Croazia.