Rescinde con la Juve, terremoto in casa bianconera

Un calciatore è pronto ad effettuare la rescissione di contratto con la Juventus, un vero e proprio terremoto in casa bianconera

La Juventus si è messa alle spalle questa stagione sportiva ed è pronta a prepararsi in quella successiva. La penalizzazione ha influenzato parecchio il club piemontese che parteciperà alla prossima edizione della Conference League. Si tratterebbe della prima volta che il club torinese disputerà questa competizione europea.

Ovviamente Ceferin permettendo visto che manca ancora la sua decisione in merito al futuro della società. Nel frattempo, però, il rischio che un calciatore possa non partecipare al torneo è molto alto. Visto che, secondo quanto riportato da più fonti, pare che si sta valutando la possibile rescissione consensuale dell’accordo che ha con il club.

La Juventus ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Resta ancora da capire la posizione di Massimiliano Allegri che, dopo le sue dichiarazioni rilasciate all’ultima giornata di campionato, non è così sicuro di rimanere alla guida del team. Da capire anche se arriverà, o meno, il nuovo direttore sportivo: si fa il nome di Cristiano Giuntoli, ma De Laurentiis lo ha confermato almeno fino al 2024.

Juventus, rescissione in arrivo per il calciatore

Per quanto riguarda la rosa ci saranno dei notevolissimi cambiamenti. Molti calciatori verranno confermati, come altri che faranno le valigie per affrontare nuove avventure. C’è anche chi, però, sta pensando seriamente di rescindere il proprio accordo in scadenza il prossimo anno. Stiamo parlando di Alex Sandro. Il suo accordo andrà in scadenza il 30 giugno del 2024.

A quanto pare la volontà tra le due parti di rimanere non c’è. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, direttamente dal suo account ufficiale di Twitter, il brasiliano sta pensando di lasciare il club a parametro zero. Molto difficile che la sua carriera calcistica possa continuare in Italia. Molto più probabile un ritorno in Brasile oppure qualche esperienza all’estero o lontano dall’Europa (Arabia Saudita o Stati Uniti D’America).

Stesso discorso vale anche per l’altro calciatore inquadrato in foto. Il contratto di Juan Cuadrado scadrà tra pochi giorni e non ci sarà alcun rinnovo. Su di lui ci aveva pensato anche l’Inter, ma non è da escludere che l’ad Beppe Marotta possa aver cambiato idea e virato su altri obiettivi. La Juventus, a questo punto, si attiverà sul mercato per rinforzare e, soprattutto, ringiovanire le fasce di destra e sinistra.