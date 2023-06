Tennis, in bikini fa strage di cuori: Instagram va in tilt

La sorella dell’avvenente tennista non ha nulla da invidiare alla più famosa consanguinea: lo scatto fa impazzire i fans

Il DNA non è un’opinione, direbbe qualcuno. Se spesso capita che – soprattutto da padre, o da madre, in figlio – vengano ereditate delle particolari capacità o abilità, altrettanto può avvenire con i tratti estetici. Soprattutto se parliamo di sorelle. E a maggior ragione se queste sono gemelle. Se poi, come nel caso di quella più famosa, questa è già nota al grande pubblico non solo per il suo indubbio talento tennistico, ma anche per la sua incredibile bellezza, il gioco è fatto: i fans possono godere di una doppia versione da capogiro.

Le due protagoniste del racconto sono le sorelle Bouchard, canadesi 29enni molto attive sui social. Quella più famosa, Eugenie, è stata una tennista di altissimo livello che ora sta tentando faticosamente di rientare nel giro che conta. Già numero 5 del mondo nell’anno di grazia 2014, quando raggiunse anche le semifinali a Melbourne e al Roland Garros e la finale di Wimbledon , la nordamericana è attualmente numero 258 del ranking.

Ferma per 17 mesi per un infortunio alla spalla, la nordamericana prima dello stop aveva dovuto fare i conti con un calo prestazionale, e di motivazioni, preoccupante. Le malelingue si erano subito affrettate a sostenere la teoria delle eccessive distrazioni derivanti dal mondo della moda, dove la sensuale ‘Genie’ è entrata perchè ingaggiata dall’agenzia IMG Models, ma tale ‘corrente d’opinione’ è stata sempre energicamente smentita dalla diretta interessata. Che continua comunque a fare strage di cuori con la sua bellezza, potendo contare su un clamoroso seguito sul profilo Instagram (sono quasi 2,5 milioni i suoi followers).

Beatrice ‘ruba’ la scena alla sorella: shooting da urlo

E in tutto questo cosa fa Beatrice, la sorella della tennista canadese? Fa la creator digitale. Ma, visto che la bellezza è un qualcosa che le appartiene esattamente come ad Eugenie, anche lei si diletta sui social. Postando scatti tanto semplici, con istantanee di vita quotidiana, quanto selfie maliziosi, sensuali, ‘birichini’: in perfetto stile Bouchard, insomma.

Eccola, Beatrice, che avrà anche il vantaggio di un patrimonio genetico da favola, ma che è pure brava e costante nel mantenersi in una forma da vera atleta. In pieno relax, da una delle spiaggie di Tel Aviv, la canadese si è fatta ritrarre in costume, mentre mangia un panino. Il risultato dello shooting è sotto gli occhi di tutti: bella da impazzire. Proprio come la sorella.