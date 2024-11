Como-Lazio 1-5, un super Castellanos trascina Baroni

Vince 1-4 la Lazio in trasferta contro il Como scavalcando così la Juventus e agganciando Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica. Doppietta per il “Taty” Castellanos e gol di Pedro, Patric e Tchaouna per i biancocelesti. Gol di Mazzitelli per il Como.

Como-Lazio, le ufficiali

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni

La partita, il primo tempo

Dopo un inizio lento al 29′ la Lazio trova il vantaggio. A segnare è Castellanos su rigore. Fallo di mano di Dossena e rigore concesso da Pairetto al VAR. Ottima la realizzazione dal dischetto del Taty, al quarto sigillo in campionato. Spiazzato Audero che non ha battezzato l’angolo giusto. Raddoppio biancoceleste al 33′ con Pedro. Nuno Tavares sfrutta lo spazio concesso e mette al centro il pallone per il numero 9 della Lazio: stop e tiro dell’ex Barcellona, con la deviazione di Dossena che spiazza Audero. Al 43′ occasione per il Como. Dossena trova i tempi giusti per affondare sul cross di Paz: Provedel devia nuovamente in angolo.

La partita, la ripresa

Pronti via e al 54′ Mazzitelli la riapre. Ed è un gran gol quello dell’ex centrocampista del Frosinone. Su un pallone sporco, il numero 36 stoppa e, spalle alla porta, cerca e trova l’acrobazia in rovesciata che riporta in partita i suoi. Al 62′ doppio giallo per Braunoder. Como in 10. Tre minuti e anche la Lazio resta in 10. Espulso per doppia ammonizione Nuno Tavares che salterà la gara contro il Cagliari. Al 73′ arriva comunque il 3-1 Lazio con Patric. Pedro batte il corner forte sul primo palo, spizzata di Dia per Patric che, da zero metri, porta nuovamente i suoi sul doppio vantaggio. Al 80′ Cerri spreca la palla del 2-3. Cerri, servito ottimamente da Cutrone, non trova lo specchio da posizione favorevole. 2 minuti e la Lazio punisce ancora con Castellanos. Palla recuperata da Tchaouna, Dia in allungo serve un cioccolatino per l’attaccante che trova la sua personale doppietta. Al 95′ è poi Tchaouna a firmare il quinto gol della Lazio. Lazzari sfrutta lo spazio a disposizione e serve l’attaccante ex Salernitana che, da ottima posizione, non può che segnare e chiudere definitivamente la gara.